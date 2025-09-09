Eski saraya gidecek

Bağımsız aday Mehmet Hasgüler, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Külliyede oturmayacağını açıkladı ve görev süresince yapacağı uygulamaları noter huzurunda taahhüt etti. Sosyal medya hesabından noter tasdik belgesini paylaşan Hasgüler, görev süresince atacağı adımları şu şekilde sıraladı:

1- Makam aracı kullanmayacak, her zaman kullandığı bisikletini tercih edecek. Makam araçlarını sata-rak elde edilecek gelir okul servisi ve ambulans alımında değerlendirilecek.

2- Hiçbir koruma talep etmeyecek.

3- Külliyedeki saraya değil, eski Cumhurbaşkanlığı sarayında oturacak.

4- Cumhurbaşkanına ait örtülü ödeneğin tamamını, yoksul yurttaşlar için oluşturulacak bir fon aracılı-ğıyla adil biçimde dağıtacak.

5- Cumhurbaşkanı maaşının yarısını yoksul yurttaşlarla paylaşacak.

6- Mal varlığını kayıt altına aldı; Lefkoşa’da bir daire, bankada 500 bin TL ve bir bisikleti bulunuyor.

Hasgüler, bu taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda her seçmenin aleyhine dava açma hakkına sahip olacağını vurguladı.

