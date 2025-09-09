Kuzey Kıbrıs’ta tüm siyasiler 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle uğraşırken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, "Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesini sağlayacak fikirler hazırladığını" açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, “Fikirler Hazırladı ve Holguin’i Bekliyor – Hristodulidis: Kıbrıs Sorununun Nasıl İlerleyebileceğine Dair Fikirler” başlığı altında verdiği habe-rinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün bir etkinlikte yaptığı ko-nuşmada, Kıbrıs sorununa ilişkin fikirler hazırladığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le görüşmeye de hazır olduğunu ifade etti.

“Nasıl ilerleyeceğimize dair belirli bazı fikirlerimiz var” ifadesini kullanan Hristo-dulidis; Holguin’in “BM Genel Kurulu öncesi gerçekleştireceği ziyaret, BM Genel Sekreterinin, uzlaşmış olduklarımız konusunda ve müzakerelerin yeniden başlaması hedefine yönelik siyasi iradesini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Gazete ayrıca, Holguin’in bu hafta adaya geleceğini, 12 Eylül’de Hristodulidis ve 15 Eylül’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini aktardı.

Tutuklu Kıbrıslı Rumlar

Gazete, Hristodulidis’in, KKTC’de tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum konusuna da değindiğini ve bu konuda ABD nezdinde girişim gerçekleştirdiğini söylediğini yazdı.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in Kıbrıs’a gerçekleşti-receği ziyarete de değinerek, bunu "önemli bir ziyaret" olarak değerlendirdi.

Hristodulidis, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklu kalmalarının “Türkiye tarafından yapılan bir eylem olduğu” iddiasını belirtirken Berset’in ziyaretinin bu olayla doğrudan iliş-kili olduğunu da savundu.

Gazete, “5 Kıbrıslı Rum’un tutuklu bulunması konusunda ABD’ye mesaj gönderildi mi?” sorusuna ise Hristodulidis’in olumlu yanıt verdiğini ve “Amerikalı Senatörler-den de duyduğunuz üzere, çeşitli mercilere mesajlar gönderildi ve bu çabaların so-nuç getirmesini umuyoruz” yanıtını verdiğini aktardı.

Hristodulidis, söz konusu Kıbrıslı Rumların tutuklanmalarının sorumlusunun Tür-kiye olduğunu iddia ederek “görüşmelerimiz ve girişimlerimiz Türkiye’ye yönelik gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.