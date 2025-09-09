Eğlenceli final

Tatlısu Belediyesi ve Final Organizasyon katkılarıyla düzenlenen Tatlısu Harnup Festivali, renkli etkinliklerle final yaptı.

Final gecesi, Uluslararası Halk Dansları kapsamında İtalya, Portekiz ve Kosova ekiplerinin gösterileriyle başladı. Dans performansları büyük alkış aldı. Ardından düzenlenen “Çocuklar Güzeldir Geçidi” etkinliğinde çocuklar çeşitli unvanlarla güzel seçildi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Yarı Finalisti akrobatın gösterisi izleyenlerden tam not alırken, sihirbaz Murat İkiz’in performansı izleyicileri büyüledi. “O Ses Türkiye” yarışmacısı Murat Ongun Eres ise gitarı ve trombon uyumlu performansıyla büyük beğeni topladı.

Her gecede olduğu gibi finalde de Adile Naşit karakterini canlandıran Canlı Heykel Sahavet Aslan büyük ilgi gördü ve ziyaretçiler bol bol anı fotoğrafları çekti. Makyaj sanatçısı Arzu Şimşek de geceyi renklendiren çalışmalarıyla beğeni topladı.

Gecenin finalinde, son zamanların popüler sanatçısı Emre Fel ve Ayna sahne alarak izleyicilerle bütünleşti ve unutulmaz bir konser verdi.

Belediye Başkanı Hayri Orçan, gecede yaptığı konuşmada tüm katılımcılara, belediye çalışanlarına, meclis üyelerine ve sponsorlara teşekkürlerini iletti. Ayrıca, organizasyonu kusursuz şekilde hazırlayan Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı’ya ve final konserini gerçekleştiren Emre Fel’e anıt plaketi takdim etti.



Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025, 09:50