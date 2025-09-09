‘Birliği sağlayacağım’

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lapta Başpınar’da bölge halkıyla bir araya geldi.

Erhürman, ziyaretlerinde soruları yanıtladı ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman, “Devlet ciddiyetine sahip olmanız için tanınıyor olmanız gerekmez; sizin insanlarınıza güven vermeniz gerekir. Böl ve yönet politikasıyla ayrıştırmaya çalıştılar. Onlar bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Çocuklarımız, torunlarımız için bir yola çıktık ve bu yolu da yalnız yürüyemeyeceğimizi biliyoruz” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre; etkinlikte Erhürman’ın yanı sıra, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın beş yıllık görev süresini değerlendiren Erhürman, “Karnede dört ders saydım: Müzakere dersi, insan hakları dersi, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) dersi, içeride toplum liderliği yapma dersi. Dört dersten de geçer not görmüyorum” diye konuştu.

“Var olan geçiş noktaları eziyete dönüştü”

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidiyoruz. Demokrasi bir şeyi gerektiriyor: Geride kalan beş yıl var. Onun karnesine bakacağız. Bizler için yapılması gerekenler yapılmış, yapılmaması gerekenler yapılmamışsa, karne tamamdır, ona göre oy vereceğiz. Ortaya çıkan karne bizi mutlu eden bir karne değilse, ona göre oy vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığının müzakerecilik göreviyle özdeşleştiğini söyleyen Erhürman, bugüne kadarki dört cumhurbaşkanının da görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde müzakere yürüttüklerini hatırlattı.

Son beş yıl boyunca müzakere denilebilecek tek bir toplantının dahi yapılmadığını söyleyen Erhürman, cumhurbaşkanlarının müzakerelerin olmadığı dönemde Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) görüşmeleri yaptığını belirtti. Tufan Erhürman, “En tipik örneği geçiş noktalarının açılmasıydı. Her Cumhurbaşkanı döneminde en az bir yeni geçiş noktası açıldı. İlk defa bir beş yılı geride bırakıyoruz, hiçbir geçiş noktası açılmadı. Var olan geçiş noktaları eziyete dönüştü” diye konuştu.

“Devlet ciddiyetine sahip olmanız için tanınıyor olmanız gerekmez”

“Hak verilmez, alınır” diye bir sözün olduğunu söyleyen Erhürman, “Oturduğunuz yerde beklerseniz, Hristodulidis size hak vermez; kimse vermez. Masalarda oturursunuz, mücadele edersiniz, haklarınızı söke söke alırsınız” dedi.

İnsanların, çocukların hayatında geri döndürülemez hasarlar yaratıldığını iddia eden Erhürman, “Halk, Cumhurbaşkanından içerideki meselelerde de liderlik etmesini bekler. Nüfusu bilmiyoruz, nüfus politikamız yok" dedi.

Beş boş yıl geçirildiğini öne süren Erhürman, Cumhurbaşkanlığının sembolik bir makam olmadığını, dünyanın muhatap aldığı tek makamın, Kıbrıs Türk toplum lideri sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı olduğuna işaret ederek, “Devlet ciddiyetine sahip olmanız için tanınıyor olmanız gerekmez; sizin insanlarınıza güven vermeniz gerekir. Böl ve yönet politikasıyla ayrıştırmaya çalıştılar. Onlar bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Çocuklarımız, torunlarımız için bir yola çıktık ve bu yolu da yalnız yürüyemeyeceğimizi biliyoruz” şeklinde devam etti.

Çeler: Toplumsal bütünlüğü gösterip, yeni dönemi başlatacağız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de konuşmasında, “Bir dönüm noktasındayız. Bir ülkenin geleceği toplumun kendi ellerindedir. Anayasa herkes için eşittir ve tek kuraldır. O hakkımızı, seçimlerle bizi idare edecek olanlara veririz. İdare edenler anayasaya uymazsa zincir kopar. Bizi doğru temsil etsin, başımızı dik tutabilelim diye bir lidere ihtiyacımız var. Bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var ki ağzından çıkan sözler bizi utandırmasın.” dedi.

Talat: Sözümüzü Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da halkın her kesiminden insanlarla buluştuklarını ve bu şekilde yürümeye devam edeceklerini söyledi. Talat, “Yine hep birlikte sözümüzü Cumhurbaşkanlığına taşımaya geldik. Zenginliklerimizle birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Rogers: Büyük bir yol ayrımındayız

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da “Büyük bir yol ayrımındayız. Ekim’deki seçim herhangi bir seçim değil. Ülkenin geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Gelin hep birlikte yürüyelim ve bu seçimi tek turda bitirelim” ifadelerini kullandı.