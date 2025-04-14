Burnunu kırdı

Fırat Öztürk isimli 22 yaşındaki zanlı, kıskançlık yüzünden kavga ettiği kız arkadaşını ciddi şekilde darp etti. Olay Lefkoşa’da meydana gelirken, zanlının kız arkadaşını yumrukladığı ve kafa atarak burnunu kırdığı belirtildi. Şikayet üzerine tutuklanan ve hakkında vahim zarar suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Darp edilen 20 yaşındaki M.H.’nin doktor kontrolünden geçirildiği, rapor temin edildiği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının 12 Nisan 2025 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Gücü Halı Sahası’nın oto park yerinde kız arkadaşı M. H ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını söyledi. Polis; zanlının tartışma sonucunda kız arkadaşının gözüne ve alnına yumruk vurup, kafası ile burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis; yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis; M.H.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilecek burnunda kırık, gözünde morluk tespit edildiğini ve rapor temin edildiğini kaydetti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı “söyleyerek bir şeyim yok” derken, yargıç talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

