İhtiyacımız vardı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden kıyafet çalan Fas uyruklu 18 yaşındaki Ahmed Adam Sajid ve 20 yaşındaki Yahya Daif kısa sürede tespit edilerek, tutuklandı. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada çalınan 4 tişörtten 3 tanesinin bulunduğu belirtilirken, zanlılar hakkında 2 gün ek tutuklama emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 11 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezine müşteri olarak giden zanlıların giysi reyonunda toplam değerleri bin 396 TL olan 3, 4 adet tişörtü çaldıklarını söyledi.

Polis; mağazadan yapılan şikayet üzerine iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; zanlıların evinde yapılan aramada çalınan kıyafetlerden 3 adet tanesinin emare alındığını açıkladı. Polis memuru; alınacak ifadeler ve aranan bir adet emare olduğunu, kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

