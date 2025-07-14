‘Takdirle izliyoruz’

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” yolunda emin adımlarla ve kararlılıkla ilerlediğini, Kıbrıs Türk halkı olarak bu süreci heyecan, takdir ve mutlulukla takip ettiklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir zaman rahat bırakılmadığını vurgulayan Üstel, taşeron terör örgütleri aracılığıyla güçlü Türkiye’nin yoluna taş koyulmak istendiğini söyledi. Kuruluşunu 102 yıl önce gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti’nin, aradan geçen bir asra rağmen varoluş mücadelesini sürdürmek zorunda kaldığını ifade etti.

PKK terör örgütünün yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliğe maddi ve manevi büyük zarar verdiğini kaydeden Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı’nın uyum içinde sürdürdüğü “Terörsüz Türkiye” projesinin başarılı ilerleyişini Kıbrıs Türk halkı adına takdirle izlediklerini dile getirdi.

Terörün her nerede olursa olsun insanlık için büyük bir tehdit olduğunu söyleyen Üstel, terörle mücadelenin kolay olmadığını, ancak zoru başararak terörü yenmenin ve yok etmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Türkiye’de 1984’te ilk terör eylemini gerçekleştiren PKK’ya karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç kullanımıyla başarılı mücadele edildiğini belirten Üstel, geçmişte barışçıl yolların da denendiğini ancak bugün gelinen aşamaya ancak bu şekilde ulaşılabildiğini kaydetti.

PKK’nın anlaşmanın üçüncü aşaması olan silah bırakmaya uyması ve bunu sembolik olarak silahları yakarak başlatmasını dikkatle takip ettiklerini belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altını çizdiği gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu noktaya pazarlıksız, al-ver yapmadan ve Türk halkının gururunu incitmeden geldiğini söyledi. Böyle bir anlaşmanın ancak güçlü devlet yapısıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin bu başarı yolunda ilerlerken dünyaya da örnek oluşturduğunu ve “Türkiye şimdi terörü bitiriyor” ifadelerini kullanan Üstel, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin PKK’lı teröristlere kucak açıp eğitim imkanı sunduğunu unutmadan, “Teröriste yardım eden teröristin suç ortağıdır” dediklerini ve bu konuda yanılmadıklarını söyledi.

İzolasyonlarla yalnız bırakılmak istenen Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin dimdik yoluna devam etmesinde güçlü Türkiye’nin etkisinin açık olduğunu belirten Üstel, bundan rahatsız olanların ya Türkiye’ye doğrudan zarar vermeyi denediğini ya da zarar verecek olanlara yardım ettiğini kaydetti. Rum Yönetimi’nin yaptığı şeyin de bunun bir örneği olduğunu söyledi.

"Türkiye’nin hayrına olanlar, KKTC’nin de hayrınadır"

“Terörsüz Türkiye” başlığı altında yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin hayrına olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye’nin hayrına olanların KKTC’nin de hayrına olduğunu vurguladı.

Son olarak, terörle mücadelede Türkiye’nin geldiği aşamayı en içten başarı dilekleriyle bir kez daha selamlayan Ünal Üstel, açıklamasını tamamladı.