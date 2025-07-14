Kültürel zenginlik

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması kapsamında sanatçıların çalıştay süresince ürettiği eserlerden oluşan sergi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in katılımıyla açıldı.

Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılış, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergi, bir ay boyunca her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlikte Türkiye, İran, Rusya, Sırbistan, Azerbaycan ve Kongo’dan gelen sanatçılar ile Kıbrıslı sanatçılar bir hafta boyunca Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde çalıştaylara katılarak birbirinden değerli eserler ortaya koydu.

Serginin küratörlüğünü Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir üstlenirken, organizasyon koordinatörlüğünü Hascen Doğan Esenyel yürüttü. Açılışa Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in yanı sıra Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Sanat evrensel bir köprüdür”

Açılışta konuşan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, etkinliğe birçok farklı ülkeden sanatçının katılmış olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, sanatın evrensel bir dil olduğunu ve toplumlar arasında köprü kurduğunu vurguladı.

Sanatın gücüne ve etkisine vurgu yapan Öztürkler, serginin ve sanat buluşmasının hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Güzelyurt, bu uluslararası sanat buluşmasıyla bir kez daha kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlamış oldu.

