Girne semalarında uçacak

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri timi SOLOTÜRK, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde Girne’de nefes kesen bir gösteri uçuşuna imza atacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final uçuşu, 20 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde gerçekleştirilecek.

Gösteri öncesinde iki hazırlık uçuşu planlandı. İlk olarak, 17 Temmuz Perşembe günü saat 11.30’da çevre tanıma uçuşu yapılacak. Ardından, 18 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de prova uçuşu gerçekleştirilecek. Her iki uçuş da gösterinin yapılacağı nokta olan Atatürk Anıtı üzerinde icra edilecek.

SOLOTÜRK’ün yüksek hassasiyetli manevralarla dolu gösterisinin büyük bir ilgiyle izlenmesi bekleniyor. Etkinliklerin tamamı halka açık olacak.

Yetkililer, tüm vatandaşları SOLOTÜRK’ün bu özel gösterisini izlemek üzere Girne Atatürk Anıtı’na davet etti.

Çevre tanıma uçuşu:

Tarih 17 Temmuz 2025 Perşembe

Saat : 11:30

Yer : Atatürk Anıtı, Girne

Prova uçuşu:

Tarih 18 Temmuz 2025 Cuma

Saat : 18:00

Yer : Atatürk Anıtı, Girne

Gösteri uçuşu:

Tarih 20 Temmuz 2025 Pazar

Saat : 18:00

Yer : Atatürk Anıtı, Girne

