banner564

Girne semalarında uçacak

SOLOTÜRK, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde gösteri yapacak

Girne semalarında uçacak
banner616

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri timi SOLOTÜRK, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde Girne’de nefes kesen bir gösteri uçuşuna imza atacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final uçuşu, 20 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde gerçekleştirilecek.
Gösteri öncesinde iki hazırlık uçuşu planlandı. İlk olarak, 17 Temmuz Perşembe günü saat 11.30’da çevre tanıma uçuşu yapılacak. Ardından, 18 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de prova uçuşu gerçekleştirilecek. Her iki uçuş da gösterinin yapılacağı nokta olan Atatürk Anıtı üzerinde icra edilecek.
SOLOTÜRK’ün yüksek hassasiyetli manevralarla dolu gösterisinin büyük bir ilgiyle izlenmesi bekleniyor. Etkinliklerin tamamı halka açık olacak.
Yetkililer, tüm vatandaşları SOLOTÜRK’ün bu özel gösterisini izlemek üzere Girne Atatürk Anıtı’na davet etti.
Çevre tanıma uçuşu:
Tarih  17 Temmuz 2025 Perşembe
Saat : 11:30
Yer : Atatürk Anıtı, Girne
Prova uçuşu:
Tarih  18 Temmuz 2025 Cuma
Saat  : 18:00
Yer : Atatürk Anıtı, Girne
Gösteri uçuşu:
Tarih  20 Temmuz 2025 Pazar
Saat  : 18:00
Yer : Atatürk Anıtı, Girne
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar da dinledi
Tatar da dinledi
  1. KÜLTÜR & SANAT

banner608

banner473