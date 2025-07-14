‘Halk Meclisi başlasın’

Ömer KADİROĞLU

Basın Günü dolayısıyla Diyalog Medya’ya övgüler yağdıran vatandaşlar, bir de istekte bulundu.

Diyalog’un güncel olayları doğru ve tarafsız şekilde kamuoyuna ulaştırdığını, bu nedenle takip ettiklerini ifade eden vatandaşlar, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın daha önce hazırlayıp sunduğu Halk Meclisi programının yeniden başlamasını talep etti.

Ne dediler…?

Fırat Paşaoğlu

"Kıbrıs basınında en çok haberleri sosyal medyadan takip ediyorum. Diyalog TV’yi de izliyorum. Burada en çok Uğur Dereliköylü’nün Muhtarın Saati programını beğenerek takip ediyorum. Güncel konulara değinildiği için severek izliyoruz.”

Vasvi Candan

"Yerel basında tüm basını takip ediyorum. Spor, müzik, belgesel ve açık oturum programlarını genellikle izliyorum. Diyalog TV, genelde objektif davranıyor ve diğer kanallara göre daha sık halkın içine çıkıp halkın sorunlarını gündeme getiriyor. Basın bir ülkede çok önemli bir kurumdur. Yeter ki özgür olsun ve doğru haber yapsın. Zaman zaman bizde de basının yaptığı haber ve yorumlara ilgili kişiler anlayış göstermiyor ve basın mensuplarını mahkemeye taşıyorlar. Özellikle siyasilerin bu davranışlardan vazgeçmesi gerekiyor."

Sunay Gamla

"Kıbrıs basınında en çok Diyalog TV’yi takip ediyorum. Reşat Akar’ın konuşmaları hoşuma gittiği için sürekli ve kaçırmadan izliyorum. Reşat Akar, dobra dobra ve gerçekleri tarafsız şekilde konuşuyor. Bu nedenle kendisini seviyorum.”

Barış Şıpal

"Lefke’de kalıyorum. Yerel basında en çok Diyalog TV ve Diyalog Gazetesi’ni takip ediyorum. Diyalog TV’de sunucular ve yapılan programlar değerli ve kaliteli olduğu için izliyorum. En çok Reşat Akar ve Uğur Dereliköylü’nün programlarını izliyorum.”

Osman Eran Binatlılı

"Kıbrıs basınında en çok takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. Her yönüyle kaliteli programlar yapıyorlar. İnsanların güvenini kazanmış bir kanaldır. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar ve Uğur Muhtarımızın programlarını izliyorum. Günlük konuları doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyorlar. Bu nedenle severek izliyoruz.”

Orhan Uğurça

"Çok fazla takip etmeye vaktim yok ama saat 17.00’de Reşat Akar’ın programını kaçırmadan izliyorum. Kıbrıs Türk tarafının gerçeklerini gayet iyi aktarıyorlar, bu yüzden beğenerek takip ediyorum.”

Osman Aklan

"Yeniceköy’de kalıyorum. Yerel basında en çok Diyalog TV ve Diyalog Gazetesi’ni takip ediyorum. Diyalog Medya’nın daha kaliteli yayınlar yaptığını ve doğru, tarafsız içerikler sunduğunu düşünüyorum. En çok Reşat Akar’ın programını izliyorum çünkü doğruları tarafsız şekilde bizlere aktarıyor.”

Ercan Kaplan

"Kıbrıs basınında en çok izlediğim televizyon Diyalog TV’dir. Her gün Reşat Akar’ın programını kaçırmadan izliyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını doğru ve tarafsız buluyorum. Konuşmaları ve verdiği bilgilerle izleyicileri aydınlatıyor.”

Olgun Güvenlier

"Yerel basında en çok takip ettiğim yayın kurumu Diyalog Medya’dır. Diyalog Medya doğruları yazıyor, doğruları söylüyor. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ın programını izliyorum. Severek ve keyifle izliyoruz.”

Yaşar Barutoğlu

"Kıbrıs basınında en çok Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar gerçekleri konuşuyor ve tarafsız şekilde eleştiriler yapıyor. Bu yüzden severek takip ediyorum. Basın emekçilerine, işlerini doğru yaptıkları sürece, saygılı davranılması gerektiğini düşünüyorum.”

Şefki Kafalı

"Alaniçi köyünde kalıyorum. Yerel basında en çok Reşat Akar ve Hüseyin Ekmekçi’yi izliyorum çünkü halkın sesidirler. Sürekli takip ediyorum ve beğeniyorum. Bizim söyleyemediklerimizi söylüyorlar ve yaşanan sorunların çözülmesi için uğraşıyorlar.”

Hüseyin Seçkin

"Kıbrıs basınında BRT ve Diyalog Medya’yı takip ediyorum. Diyalog TV’de özellikle sabah programları ve konuklu yayınları izliyorum. Tarafsız ve doğru yayıncılık yapıldığını düşünüyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını mükemmele yakın buluyorum. Bu eski ve geri kalmış teknolojimize rağmen Diyalog Medya çok iyi yayın yapıyor. Basının özgür kalemine kimsenin dokunmasını istemiyorum. Özgürce ve tarafsızca haber yapmaya devam etsinler.”

Hüseyin Bıyıklı

"Hamitköy’de kalıyorum. Kıbrıs basınında en çok tv2020’yi takip ediyorum. tv2020’de halkla yapılan sokak röportajlarını çok beğeniyorum. Reşat Akar’ın programını da severek izliyorum. Doğru ve tarafsız yayıncılık yapıyorlar. Basın emekçilerinin daha düzgün koşullarda ve baskı altında olmadan çalışmaları gerekiyor.”

Hüseyin Tarkan

"Gönyeli’de kalıyorum. Kıbrıs basınında Reşat Akar ve Serhat İncirli’yi takip ediyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar, her konuyu masaya yatırıyor ve doğru, tarafsız bir şekilde bizlere iletiyor. Bu nedenle severek, beğenerek takip ediyoruz.”

Bayram Özel

"Yerel basında en çok Reşat Akar’ı izliyorum. Basının büyük bir kısmı mevcut hükümetlerin yalakalığını yapıyor. Reşat Akar’ın Gündem Özel programında konuştuğu her şeye güveniyoruz. Onun dik duruşunu takdir ediyorum. Reşat Akar’dan isteğimiz, Halk Meclisi programını yeniden başlatması ve halkın sorunlarını köylere giderek gündeme taşımasıdır."