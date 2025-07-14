İsraftan kaçınalım

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaz ayları olmasından dolayı su ihtiyacının arttığını söyledi. Şenkul; elektrik kesintileri ve mekanik arızalar nedeniyle Geçitköy Barajı üzerinden gelen su miktarının düştüğünü, kentin bazı bölgelerinde kesinti yaşandığını açıkladı. Şenkul, “Altyapı eksikliklerini gidermeye ve kentimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ancak kaynaklarımız sınırsız değil. Su israfından kaçınmamız şart,” diyerek vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulundu.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul şunları belirtti:

“Yazın gelmesiyle birlikte su ihtiyacının artması ve özellikle Türkiye suyu olarak bilinen Geçitköy üzerinden depolarımıza düşen su miktarının gerek elektrik kesintileri gerekse mekanik sorunlardan dolayı azalması sebebiyle özellikle kentimizin batı bölümüne yeteri kadar su alamıyoruz.

Su bölümündeki bölge sorumlusu arkadaşlarımızın insanüstü çabası ve gece-gündüz sahada sürekli vanalar vasıtasıyla suyu farklı bölgelere yönlendirmesi sayesinde yaşanan bu su krizini siz vatandaşlarımıza olduğundan çok daha az hissettirmeyi şuana kadar 1-2 küçük bölge dışında başardık.

Özellikle çevre yolunun Zeytinlik bölümündeki yeni yapılaşma olan bölgelerde hem altyapı yetersizliği hem de suyun azlığı sebebiyle bir haftadır ciddi sorun yaşanmaktaydı.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da belediye olarak hızlıca proje ürettik, Su Dairemizin de desteğiyle hızlı şekilde 400 metre boru temin edildi ve çalışmalara başladık.

Bu çalışma sonucunda hem sorunlu bölgenin sorununu çözeceğiz, hem kesintiler yaşayan doğusundaki bölgeye kesintisiz su imkanı sağlayacağız; hem de Zeytinlik bölgesine giden su miktarının artmasına imkan sağlayacağız.

Hafta sonunda gönüllü şekilde mesai yapan tüm su bölümü çalışanlarına, kepçecilerimize ve tatil günü olmasına rağmen arazide bize gerekli izahı yapan Su Bölümü amirimiz Ahmet Beye kentim adına teşekkür ediyorum.”

Şenkul, “Altyapı eksikliklerini gidermeye ve kentimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ancak kaynaklarımız sınırsız değil. Su israfından kaçınmamız şart,” diyerek vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulundu. Şenkul, “Az laf çok iş” ilkesiyle çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

