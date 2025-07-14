‘Kafanı koparırım’

Türkiye’de birçok suçla anılan “Casperler” çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Enver Sezai Kuvvetli, Girne’de bir kişiyi ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının aynı zamanda ülkede kaçak yaşadığı belirlendi.

Zanlının WhatsApp üzerinden çete hakkında kötü konuştuğu gerekçesiyle bir şahsa “Senin kafanı koparacağız, sana gereken yapılacak, ileri geri konuşmanın bedelini ödeyeceksin” şeklinde mesaj attığı belirtildi. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 12 Temmuz 2025 tarihinde Girne’de meydana gelen “Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket, şiddet tehdidi ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis; Enver Sezai Kuvvetli’nin 10 Temmuz 2025 tarihinde kullanımındaki cep telefonu WhatsApp uygulaması üzerinden Türkiye’de Casperler çetesi hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesi ile bir şahsa, “Senin kafanı koparacağız, sana gereken yapılacak ileri geri konuşmanın bedelini ödeyeceksin” içerikli tehdit mesajları gönderdiğini kaydetti. Polis; 11 Temmuz’da yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Haziran 2025 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

