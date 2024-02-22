‘KKTC bağımsız bir devlet’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası camiaya, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoların kaldırılması çağrısını yineleyerek, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olduğunu ve buradan geri dönüşü olmadığını vurguladı.

Tatar, bugünkü durumdan geriye gidiş değil, ileriye gidiş olacağını belirterek, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle KKTC’nin görünürlüğü ile uluslararası temaslarının arttığını ve daha da artırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirvede yaptığı konuşmada, zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bir çok ülkenin temsilcisine seslenmekten onur duyduğunu söyledi.

Tatar, zirveyi düzenleyenlere teşekkür ederek, bölgede yaşanan sıkıntılara işaret etti, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırıları anımsattı.

Milli mücadele yıllarını anlatan Tatar, 1974’te Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olarak adaya barış getirdiğini, Kıbrıs Türk halkını saldırılar ve katliamdan kurtardığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’taki gerçeklere göre bu adil olmayan ambargoların artık son bulması gerektiğini ifade ederek, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de güçlü bir devlet olarak yerini aldığını ve Kıbrıs Türk halkının Rumlar kadar eşit ve hak sahibi olduğunu kaydetti.

Ziyaretlerde bulundu, sergi açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nin ülkeye kazandırılmasında önemli katkıları olan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür ziyareti yaptı.

KKTC’deki müze projesinin ilk tohumlarının, Etimesgut’u ziyaretinde, orada bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı görmesi ve benzeri bir oluşuma KKTC'de ihtiyaç olduğunu ifade etmesiyle atıldığı anlatan Tatar, müzenin KKTC’ye kazandırılmasında önemli katkıları olan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür etti.

Tatar, KKTC Ankara Büyükelçiliği ile KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nu da ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara ve İstanbul temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ile görüştü.

Çalışanlar ile de bir araya gelen Tatar, ofisleri gezdi, büyükelçilik ve başkonsolosluğun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, T.C. Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan “İzler Silinmeden” isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

İstanbul Bağcılar Belediyesi’nde yer alan serginin açılışına, Kıbrıs Türk Beldiyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da katıldı.

Kıbrıs gazilerinin de katıldığı sergi açılışında, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de yer aldı.

