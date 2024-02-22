Söylemez’in izleri ele verdi

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayeti davası dün de devam etti. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada soruşturmayı yapan polis müfettişi Murat Bayram ve polis memuru Umut Aktaşlı dinlendi.

Bayram 8- 12 Şubat 2022 tarihleri arasında yaptığı soruşturmayla ilgili icraatlarını aktarırken, Aktaşlı ise sanıkların yakalanma sürecini anlattı.

Aktaş, Türkiye’de yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Söylemez’in mobese kameralarına yansıyan görüntülerini inceleyip, Veysel Sare ve Musa Çiçek’i yakaladıklarını söyledi.

Sare 8 saat ifade verdi

Falyalı cinayeti davasında dün Kavanlar Sitesi Blok 5 Daire 5’te yakalanan sanık Veysel Sare ve sanık Musa Çiçek ile ilgili tutuklama şekilleri ve ifadeleri mahkemeye aktarıldı.

Sanıkların avukatı Süleyman Özsoylular, Murat Bayram’a ev baskını ile ilgili sorular sordu.

Ayrıca Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Veysel Sare’nin ilk alınan ifadesi savcılık tarafından mahkeme heyetine sunuldu.

İlk etapta Veysel Sare’nin 8 sayfalık ifadesinin 2 saati aşkın bir sürede tamamlandığını belirten Bayram, savunmanın şiddet iddialarını kabul etmedi.

Bazı isimleri söylerken korktu

Bayram, Veysel Sare’nin ifadesinde bazı isimleri verirken korkak ve çekingen davrandığını gözlemlediğini vurguladı.

Savunma avukatı Süleyman Özsoylular’ın “Hangi isimlerden Bahsediyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Bayram, “Veysel Sare ifade verirken Erol Evcil ve Alaattin Çakıcı’nın isimlerini kullandı. Bu isimleri verirken kendisinin korktuğunu ve çekindiğini hissettim” dedi.

Söylemez’i takip edip, diğer sanıkları buldu

Polis memuru Umut Aktaşlı ise yaptığı icraatları anlattı. Musa Çiçek ve Veysel Sare’nin kaldıkları alanda önceden takip ve inceleme gerçekleştirdiklerini, kamera kayıtlarında Mustafa Söylemez’in Alsancak’ta Atakara Market’in güney kısmına kadar aracın güzergâhı dâhilinde olduğunu, sonrasında ileriye veya geriye doğru herhangi bir hareket belirlemediklerini söyledi. Tanık polis, o bölgede arama yaptıklarını, Kavanlar Sitesi’nde kontrol gerçekleştirirken, çaldıkları ilk kapıda Musa Çiçek ve Veysel Sare’nin kapıyı açtıklarını belirtti.

Aktaşlı şunları anlattı:

“İncelediğimiz kameralarda Mustafa Söylemez’in aracının sürekli aynı bölgeye gittiğini, aracını Alsancak’ta bulunan bir marketin park yerine bıraktığını, toprak yoldan yürüyerek Kavanlar Sitesi’ne doğru gittiğini tespit ettim. Sitede 6 apartman var ve bu bölgede cinayetle ilgili herhangi bir şey olabileceği şüphesiyle binaları aramaya başladık. Çaldığımız kapılardan birini Veysel Sare açtı. Kendisini daha önceden bilgimde olan Gökhan Altunok adına düzenlenmiş sahte ehliyetteki fotoğrafından tanıdım. Aradığımız şahıslar olduğunu anladıktan sonra tahkikat memuru Murat Bayram’ı arayarak şifreli bir şekilde bilgi verdim.

Veysel Sare ve Musa Çiçek ile evde bir müddet sohbet şeklinde sorgulamamı yaptım. Ardından kendilerine adaya kaçak giriş yaptıkları gerekçesi ile tutuklu olduklarını tebliğ ettim. Bu sırada Murat Bayram ve diğer polis ekipleri de bulunduğumuz yere geldiler. Musa Çiçek’i ben kelepçeledim. Veysel Sare’yi ise yanımda bulunan diğer polis arkadaşım kelepçeledi. Kendilerini Murat Bayram’a teslim edip binadan çıktım.”

Duruşmaların devamı için dava bugün saat 13.00’e ertelendi.