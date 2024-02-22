Hizmet kalitesi artacak

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Kan Bankası’nın modern cihazlarla devreye girdiğini duyurarak, bunun özellikle acil hastalara müdahalelere ve kazalara çok daha çabuk hizmet verebilecek bir düzenleme olduğunu söyledi.

Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dinçyürek'e ziyaretinde Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve hastane yönetimi eşlik etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devreye giren Kan Bankası’ndaki çalışmaları da yerinde izleyen Dinçyürek, modern cihazlarla devreye giren Banka’nın insan hayatını korumaya ve hizmeti artırmaya yönelik önemli bir birim olduğunu belirtti.

Dinçyürek, hastanenin son teknoloji cihazlarla donatıldığını ve hizmet kalitesinin artırıldığını anlatarak, özellikle acil hastalara ve kazazede hastalara daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek adına düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Göz ameliyatları başlayacak

Hastanedeki yeni tomografi cihazının ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinin çalışmalarını da yerinde gözlemleyen Bakan Dinçyürek, göz ameliyatları için de son aşamaya gelindiğini ve birkaç hafta içinde ameliyatların başlayacağını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan bazı şikayetlere de değinen Dinçyürek, acil servislerden muayene parası alındığına dair iddialara, “bu konuda ücretler tüzüğünde bir uygulama olduğu, tam ücretli kategorisinde olan şahısların devletten hizmet alırken ödeme yapmaları gerektiği, bunların çoğunlukla üçüncü dünya ülkeleri olduğu” yanıtını verdi.

Çocukları olan ve çocukları yeni doğan devlet memuru ve sigortalı kişilere, çocuklarını devletin sağlık hizmetlerinden yararlandırabilmeleri için kaydettirmeye çağıran Dinçyürek, aksi takdirde acil durumlarda çocuklar kayıtlı olmadığı için tam ücretli kategoriye tabi tutulabileceğini belirtti. Uygulamada bazı sıkıntılar olduğuna değinen Dinçyürek, otomasyonda, yazılımlarda olan sorunları yerinde tespit ettiklerini ve bunların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bakan Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha iyi hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ve vatandaşların sağlıklı günler geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.