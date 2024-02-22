Devam edecek

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO), İsrail Hava Kuvvetleri'yle dün ortak hava tatbikatları gerçekleştirdiği ve tatbikatların bugün de süreceği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Yönetimi'nin dost ülkelerle yıllık askeri iş birliği programı çerçevesinde dün öğleden sonra ve akşam saatlerinde eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğini yazan Haravgi gazetesi, Lefkoşa FIR hattında yapılacak eğitim faaliyetlerinin savaş uçaklarının uçuşları/hava savunma olaylarını kapsayacağını ve bunlara RMMO’nun hava ve kara kuvvetlerinin katılacağını kaydetti.

Ortak tatbikat çerçevesinde İsrail savaş uçaklarının dün öğlen saatlerinde ve akşamüzeri Lefkoşa Rum kesiminin güney bölgelerinde, Limasol’a bağlı “Zigi” (Terazi) bölgesinde ve Baf’ın bazı bölgelerinde uçtuğunu yazan gazete, tatbikatta, İsrail uçaklarının alçak irtifada uçuşlar yapacağını aynı zamanda RMMO’nun sahip olduğu uçaksavar sistemlerinin de devreye konacağını belirtti.

Bugün ise akşam uçuşu yapılmayacağını ve İsrail uçaklarının 13.00-16.00 saatleri arasında aynı bölgelerde uçacağını yazan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak bunun hava savunma sistemlerinin denenmesiyle ilgili RMMO’nun yıllık uçaksavar tatbikatı çerçevesinde yapıldığını kaydetti.