‘2024’e seçim yapılmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024’ün seçim yılı olması gerektiğini belirtti. Erhürman“Halk ne takdir ederse, bizim boynumuz kıldan ince. Bu zihniyetin, burada kaldığı her dakika, bizim geleceğimizden çalınmış bir gündür” dedi.

Kara sınır kapıları açıldıktan sonraki dönemde, ekonominin kuzeyden güneye kaydığını anımsatan Erhürman, “Sayın Ersin Tatar da o dönemlerde Maliye Bakanı'ydı. ‘Milli piyasadan alışveriş yapın’ diye çağrı yaptığını hatırlıyorum” diye konuştu.

Dört ay öncesine kadar kuzeyin, güneyden gelenler açısından daha ucuz hale geldiğini ifade eden Erhürman, lokantaların, berberlerin, marketlerin güneyden gelenlerle dolduğunu hatırlattı.

Söz konusu durumun dört ay öncesinde geçerli olduğunu söyleyen Erhürman, Euro’nun bugün 33 bandında olmasına rağmen insanların eti, domatesi, marulu güneyden aldığını kaydetti.

Güneye geçemeyecek kişilerin ise bu taraftaki fiyatlara mahkum olduğunu belirten Erhürman, Euro’nun 34’e dayanmış olmasına rağmen, durumun böyle olmasını eleştirdi. “Adına hükümet denen yapı ise tüm sorunlara seyirci kaldı” diyen Tufan Erhürman, tüm paydaşları bir araya getirip, masanın kurulması gerektiğine dikkat çekti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, girdi maliyetlerinin ne düzeye geldiğinin de bilindiğini ifade etti.

“Üstü örtülemez…”

Zorunlu tüketim, özellikle de çocuk malzemelerinde narh koyulması gerektiğini belirten Erhürman, “Bu piyasa zorunlu ihtiyaçların giderilmesini bile imkansız hale getiriyor” dedi. Ülkenin kötü değil, hiç yönetilmediğini ifade eden Erhürman, “Herkes bağırıyor, hükümet seyrediyor” dedi. Hayat pahalılığının hesaplanmasında kullanılan sepetin değişmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Reele gelmesi lazım, güncellenmesi lazım” diye konuştu.

“Karşımızdaki zihniyet halkın gözünün içine baka baka dalga geçiyor” diyen Erhürman, ülkede gizlenemeyecek bir fukaralaşma yaşandığını kaydetti. Tufan Erhürman, “Fukaralaşma, yoklaşma yaşanıyor. Bunlar yaşanırken bunun üstü örtülemez” dedi.

Elektrik Kurumunun da zarara uğratıldığını ifade eden Erhürman, şunları kaydetti:

“İhalesiz, daha ucuza elektrik getireceğiz diye, ülkeyi zarara uğrattıklarını itiraf ettiler… Bu kurumların yazdığı zararlar, dönüp bize ciro ediliyor. Bu halktır, bunların altına ezilen. Tarihimizin en ciddi krizlerini her alanda yaşadığımız koşullarda, bu ülke yönetilmiyor. Ülke yönetilmiyor, arkadaşlar izliyor. Toparlanması mümkün olmayan zararlar da veriliyor. 2024’ün seçim yılı olması lazım… Halk ne takdir ederse, bizim boynumuz kıldan ince. Bu zihniyetin, burada kaldığı her dakika, bizim geleceğimizden çalınmış bir gündür.”