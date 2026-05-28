ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ediyor. Trump, “Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak" dedi.

ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma için pazarlık devam ederken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

Trump, İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliğine yönelik Trump, “Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak. Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. İran ile yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak” dedi.

Trump, bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşmaları'na katılmazsa İran ile anlaşma yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Trump, "İran anlaşması iyi değil mükemmel olmalı, tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık” ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya ya da Çin'e gönderilmesini istemediğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında, yaptırımların kaldırılması muafiyetini elde edemeyeceğini de ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise “Anlaşma konusunda ilerleme olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki saatlerde ven günlerde göreceğiz” dedi.

İran basını taslak metnini yayınladı

İran Devlet Televizyonu ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Taslak mutabakat zaptına göre ABD askeri güçlerinin İran yakınlarından çekileceği ve Hürmüz'de uygulanan deniz ablukasının kaldırılacağı belirtildi.

Buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getirmeyi taahhüt ettiği, bu taslak anlaşmaya askeri gemilerin dahil edilmediği ifade edildi.

İran devlet televizyonu ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin yönetimi ve güzergahının, İran tarafından Umman ile işbirliği içinde ele alınacağını, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa, bu anlaşma bağlayıcı bir BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağını ifade etti.

Öte yandan İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini, İran'ın somut bir doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı vurgulandı.

Beyaz Saray, İran medyasını yalanladı

Ancak Beyaz Saray, İran medyası tarafından servis edilen mutabakat zaptı hakkında haberlerin doğru olmadığını ve “tamamen uydurma” olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini ve Başkan Trump'ın çizgilerinin gayet net olduğunu açıkladı.

