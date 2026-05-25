Olumlu hava esiyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026 günü İran'a saldırarak başlattığı savaşta anlaşma ihtimali giderek yükseliyor.

İran'ın Fars haber ajansı, Tahran ve ABD arasında potansiyel bir anlaşma taslağında Washington ve müttefiklerinin İran ve müttefiklerine saldırmayacağının şart koşulduğunu belirtti. Buna karşılık İran da, ABD ve müttefiklerine karşı önleyici bir askeri saldırı başlatmayacağına dair “söz verirken” Washington'ın İran petrolüne uygulanan yaptırımları da kaldıracağı ifade edildi.

Tasnim haber ajansı da, mutabakat taslağına göre Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirileceğini, İsrail'in de Lübnan'daki savaşı sona erdirmesi gerektiği belirtildi. Savaşın sona erdirilmesine ek olarak İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının ilk aşamada serbest bırakılması gerektiği, diğer varlıkların serbest bırakılması için müzakereler sürecinde bir mekanizma oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Güvence vermeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." dedi. Ülkesinin istikrarsızlık ve huzursuzluk meydana getirme taraftarı olmadığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen İsrail’in istikrarsızlığı sürdürmek için her fırsatı değerlendirdiğini ve "Büyük İsrail" hayali peşinde koştuğunu ifade etti.

"Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." diyen Pezeşkiyan, ancak İranlı müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacaklarını söyledi.

Arabulucu Pakistan’dan olumlu mesajlar

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar yaptığı açıklamada, ABD ve İran müzakerelerinde "anlamlı ilerleme" kaydedildiğini ve olumlu ve kalıcı bir sonuca ulaşılabileceği konusunda iyimserlik için zemin oluşturulduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de ABD Başkanı Donald Trump'ı barışı sağlamak için gösterdiği "olağanüstü çabalar" nedeniyle tebrik ederken ve Pakistan'ın görüşmelere devam etmeye kararlı olduğunu söyledi.



Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026, 09:21