Görüşmeler sürüyor

İran, ABD ve arabulucu Pakistan, yaklaşık üç aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" söyledi.

Trump benzer saatlerde Axios'a yaptığı açıklamada ise İran ile ilgili müzakere sürecini yakından izlediğini kaydederek, Tahran'la anlaşma şansı ve İran'a saldırılara dönme ihtimallerinin eşit olduğunu belirtti.

Trump, "Bence iki seçenekten biri gerçekleşecek, ya onlara şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar sert bir darbe indireceğim ya da iyi bir anlaşma imzalayacağız." ifadesini kullandı.

İran'a saldırılara devam edip etmeyeceği konusunda kararı büyük ihtimalle 24 Mayıs Pazar günü vereceğini bildiren Trump, Beyaz Saray'da İran ile ilgili süreci kapsamlı şekilde değerlendireceğini belirtti.

Bazı ilerlemeler sağlandı

Hindistan’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, Washington’ın önümüzdeki günlerde konuya ilişkin “söyleyecek bir şeyi olabileceğini” ifade etti.

Rubio, Yeni Delhi’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazı ilerlemeler sağlandı. Hatta şu anda bile çalışmalar sürüyor” dedi.

Financial Times gazetesi de ABD ve İran'ın ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın olduğunu bildirdi.

İran: Anlaşma çerçeve metni son aşamada

İran devlet televizyonu, yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ile anlaşmanın çerçeve metni konusunda son aşamada olunduğunu bildirdi.

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız." dedi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran ziyaretini değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın odak noktasının savaşının sona erdirilmesi olduğunu söyleyen Bekayi, ABD ve İran'ın ortaya koyduğu görüşlerin çözüme ulaşabilme noktasında birbirine yaklaştığını ancak bunun anlaşma manasına gelmediğini vurguladı. Bekayi, "ABD'nin çelişkili tutumu nedeniyle sürecin değiştiğini söyleyemeyiz." diye konuştu.

Bekayi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise, "Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu, biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı." dedi.

Müzakerelerin mevcut aşamasında nükleer meseleler ve yaptırımların ayrıntılarıyla ilgili hususların yer almadığını belirten Bekayi, ülkesinin yaptırımların kaldırılmasına yönelik talebinin değişmez bir tutum olduğunu söyledi.

Bekayi, nükleer meselenin ABD ile varılacak mutabakat sonrası ele alınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunun ise görüşmede gündemde olduğunu söyledi.

Bekayi ayrıca, İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifinde, hem nükleer konulara hem de dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması hususuna atıf yapıldığını dile getirdi.