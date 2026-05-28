Yoğun katılım oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde devlet yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar bir araya geldi. Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda halkın bayram tebriklerini kabul etti.

İslam aleminin kutsal günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte ülke genelindeki tüm camilerde bayram namazı sabah saat 06.15’te kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar cami avlularında bayramlaşırken, gün boyunca aile ziyaretleri ve kutlamalar gerçekleştirildi.

Bayramın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi bayramlaşma programı ise saat 09.30’da başladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’na gelen konukları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı. Program boyunca yoğun katılım dikkat çekti.

Bayramlaşma törenine Ziya Öztürkler, Ünal Üstel, Bertan Özerdağ, Sebahattin Kılınç, İlker Görgülü ile Sıla Usar İncirli başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim katıldı.

Törende ayrıca bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar da hazır bulundu. Katılımcılar Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşiyle sohbet ederek bayram tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları öne çıktı. Katılımcılar, Kurban Bayramı’nın ülkeye huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Bayramlaşma töreni boyunca Cumhurbaşkanlığı’nda samimi bir atmosfer yaşanırken, vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Program, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Aile fotoğrafı beğeni topladı

Nilden Bektaş Erhürman, eşi Tufan Erhürman ile birlikte oğulları Toprak Erhürman yer aldığı aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Kurban Bayramı dolayısıyla tüm halkın bayramını kutladı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, gönderinin yaklaşık 2 bin 400 beğeni aldığı görüldü. Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşımda, bayram temennileri ve iyi dileklerin ön plana çıktığı belirtildi.