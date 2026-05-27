Anlaşmaya gölge düştü

ABD ve İran arasında anlaşma pazarlığına İran'a yapılan saldırılar gölge düşürdü. İran Dışişleri Bakanlığı karşılık vereceklerini söyledi. ABD ve İran arasındaki savaşı bitirebilecek anlaşma için pazarlıklar devam ediyor. Pazarlıklara paralel olarak İran’ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıklaması “anlaşma olmayacak mı” sorusunu da beraberinde getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin saldırılarla beraber ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Bakanlık, İran'ın karşılık vereceğini ve kendini savunmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Müzakereler birkaç gün sürebilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni dalga saldırıların ardından konuştu. İran ile anlaşmaya yönelik müzakerelerin "birkaç gün sürebileceğini" belirtti. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, askerleri "İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak" amacıyla yeni saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırılarda mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma rampaları gibi hedeflerin vurulduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde" açık kalması gerektiğini söyledi. Rubio, "Boğaz açık kalmalı, öyle ya da böyle açık kalacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran ile yapılan görüşmelerin, anlaşmanın metni üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle tıkanmalar yaşadığını "Bir kelime, bir cümle üzerindeki anlaşmazlıklar çözülecek," dedi.

İran’dan saldırılara karşı açıklama

İran Devrim Muhafızları, ABD saldırıları hakkında bir açıklama yaptı. İran'ın ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı cevap verme hakkı olduğunu söyleyen Devrim Muhafızları, Körfez bölgesinde “düşman hava araçlarını” tespit ettiklerini, 1 adet MQ9 insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı.

Ayrıca, bir RQ-4 tipi İHA ile bir F-35 savaş uçağına da ateş açıldığı ve söz konusu uçakların bölgeden uzaklaşarak hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney de Telegram aracılığıyla yaptığı açıklamada “Körfez ülkelerinin ABD üsleri için bir kalkan olmayacaklarını, ABD'nin bölgede güvenli bir limana sahip olmayacağını” söyledi.

İran'ın Tasnim Ajansı, İranlı yetkililerin ABD ile olası bir anlaşma taslağında İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini ve bu miktarın yarısının mutabakat zaptının açıklanmasına kadar ulaşılabilir hale getirilmesinde ısrar ettiklerini belirtti.

Tasnim ayrıca İran'ın başmüzakerecisi Muhammed Kalibaf'ın Katar ziyaretinin, İran'ın varlıklarıyla ilgili talebinin nasıl uygulanacağına dair bir anlaşmaya varmak için olduğunu söyledi. Ayrıca Kalibaf'ın ziyaretinin 'genel olarak iyi' geçtiği ve ABD ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

