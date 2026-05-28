Bayramlarını kutladı

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Genel Müdürlüğü personeli ile Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Bayramlaşma sırasında personelle bir araya gelen Adalıer, yaptığı konuşmada halkın huzur ve güven içerisinde bayramı geçirmesi için Polis Genel Müdürlüğü olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Polis teşkilatının bayram süresince de 24 saat esasına göre görev başında olacağını ifade etti.

Personelle tek tek el sıkışarak bayramlarını kutlayan Adalier, çalışanlara sağlık ve esenlik dileklerinde bulundu. Kurban Bayramı’nın huzurlu, sakin ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçirilmesi temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programında polis personeliyle samimi bir atmosfer oluşurken, teşkilat mensupları da karşılıklı iyi dileklerini iletti.

