‘Hükümet istifa’

İran’ın başkenti Tahran’da bir araya gelen kalabalık bir grup, Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşürülmesini protesto ederek hükümeti istifaya çağırdı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Emir Kebir ve Şerif Üniversiteleri önünde toplanan kalabalık bir grup, düşürülen Ukrayna uçağında ölenler anısına merasim düzenlerken, tören kısa sürede, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü.

Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gösteride, hükümeti uçağın düşürülmesi nedeniyle eleştiren öğrenciler, İranlı yetkilileri ve hükümeti istifaya çağırırken, rejim karşıtı sloganlar atıldı.

Ruhani, Zelenskiy’den özür diledi!

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i arayarak Tahran'da düşürülen yolcu uçağı sebebiyle İran adına özür dilediği belirtildi. Ayrıca Zelenski, İran'ın tazminat ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Ruhani, Kanada Başbakanı Trudeau ile yaptığı görüşmede de uçakla ilgili detaylı araştırma yürütüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Zelenski, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmenin ardından yayımladığı video konuşmasında, İran yönetiminin Ukrayna'dan ve Ukrayna halkından özür dilediğini, uçağın füzeyle vurulduğunu kabul ettiğini ve tazminat ödeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

Ukrayna yönetiminin olaydan sonra son derece etkin davrandığını dile getiren Zelenski, uçağın düşmesinin ardından Ukrayna'da farklı branşlardan en önde gelen 45 kişilik bir uzman ekibinin İran'a, olay mahalline giderek yoğun bir inceleme yaptıklarını ve böylelikle olayın nedenlerinin gizlenmesine imkan bırakmadıklarını söyledi.

Ukrayna yönetiminin olayın ardından hem İran yetkilileriyle hem de dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle irtibata geçtiğine değinen Zelenski, bu sayede uluslararası toplumun da Ukrayna'nın yanında durduğunu ve bugünkü sonucun alınmasını sağladığını dile getirdi. Zelenski, bu konuda özellikle ABD, Kanada ve İngiltere liderlerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Ruhani, Trudeau ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da düşen Ukrayna uçağıyla ilgili Kanada Başbakanı Trudeau ile de görüştü.

Ruhani, görüşmede uçakla ilgili detaylı araştırma yürütüleceğini belirtti.