Hizmetler duracak

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı sektöründe yaşanan ödeme krizine dikkat çekerek, hükümetten çözüm çağrısında bulundu. Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Bekir Beksan Akandere de, taşımacılık sektörünün eğitim sisteminin işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, artan maliyetler ve geciken ödemelerin sektörü zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Çalışanlar zor durumda

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, dört aydır taşımacılara ödeme yapılmadığını ileri sürerek, sektörde çalışanların ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını ifade etti. Artan yakıt, bakım ve personel giderleri nedeniyle sektörün sürdürülemez bir noktaya geldiğini savunan Topaloğlu, mevcut durumun devam etmesi halinde öğrenci taşımacılığının durdurulabileceği uyarısında bulundu.

Maliye Bakanlığı’nı da eleştiren Topaloğlu, ödeme yapılmamasını “çözüm eksikliği ve irade sorunu” olarak nitelendirdi. Gecikmelerin zincirleme iflaslara yol açabileceğini öne süren Topaloğlu, bunun eğitim taşımacılığını da doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Topaloğlu ayrıca 1 Mayıs’ta yapılan açıklamaları eleştirerek, emekçinin hakkının zamanında ödenmesi gerektiğini, aksi durumun emek sömürüsü anlamına geldiğini ifade etti.

Gecikmiş ödemeler acilen verilmeli

Öte yandan Toplu Taşımacılar Birliği de öğrenci taşımacılığı yapan çalışanların uzun süredir ödeme alamadığını belirterek, gecikmiş ödemelerin ivedilikle yapılması çağrısında bulundu. Birlik Başkanı Bekir Beksan Akandere, taşımacılık sektörünün eğitim sisteminin işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, artan maliyetler ve geciken ödemelerin sektörü zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Akandere, yetkililere seslenerek hem birikmiş ödemelerin yapılmasını hem de sektöre yönelik kalıcı ve destekleyici çözümler üretilmesini istedi, aksi halde hizmetlerin aksayabileceği ve sorumluluğun ilgili mercilere ait olacağı uyarısında bulundu.

