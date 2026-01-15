İdama mahkum edildi

İran'da tansiyon düşmüyor. Protestolar sırasında tutuklanan Efran Soltani adlı 26 yaşındaki bir genç idama mahkum edildi .İdamın gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.

Bir giyim dükkanında çalıştığı belirtilen Soltani'nin protestolar sırasında tutuklandığı ve “Allah'a karşı savaş açmak” suçuyla hızlıca yargılandığı, avukatının olmasına izin verilmediği ve idama mahkum edildiği iddia edildi.

Tutuklu Sultani'nin davasını takip eden insan hakları kuruluşlarının “bu kadar hızlı ilerleyen bir dava görmedikleri” belirtildi.

İran basını 26 yaşındaki Soltani'nin ailesinin ısrarları sonucunda yetkililer, idamından önce Erfan Soltani'nin ailesiyle görüşmesi için 10 dakikalık bir süreye onay verildiğini ve bunun asılmadan önce “veda görüşmesi” olacağını öne sürdü.

Trump'tan idam tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump Soltani'nin idama mahkum edilmesi ve diğer protestoculara yapılan müdahalelere ilişkin konuşup bir kez daha Tahran yönetimini tehdit etti.

Trump, eğer İran protestocuları idam ederse ABD'nin İran'a karşı “çok sert aksiyon alacağını” söyledi. ABD Başkanı, “Eğer onları asarlarsa bir şeyler göreceksiniz. Öyle bir şey yaparlarsa çok sert aksiyon alacağız” ifadelerini kullandı.

Protestocular "Allah düşmanı" olarak değerlendirilecek

İran Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, protesto eden herkesin "Allah'ın düşmanı" olarak değerlendirilebileceğini söylemişti. Bu ithamın İran hukukunda cezası ise idam. Bu durumun protestocular aleyhinde hızla kullanılabileceği öne sürülüyor.

Çözüm arayışları

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki direkt iletişimin askıya alındığını söyledi. Bu kararın ABD Başkanı Trump'ın 13 Ocak Salı günü yinelediği İran'a müdahale tehdidinin neden olduğu belirtiliyor.

İranlı yetkiliye göre ABD'nin tehditleri diplomatik çabaları tehdit ediyor ve özellikle yıllardır süren İran'ın nükleer programı konusundaki tartışmalara diplomatik bir çözüm bulunmasını zorlaştırıyor.

Bölgede askeri gerilim sürüyor

ABD'nin Katar'daki üssü El-Udeyd'de görevli personelin bir kısmına, bu akşama kadar ayrılmaları tavsiye edildi. Reuters'a göre ABD'nin bu hamlesinin nedeni Orta Doğu'da artan bölgesel gerilime karşı bir önlem.

Daha sonra yapılan açıklamada ABD'nin bölgedeki tüm “kilit üslerden” personel çektiği belirtildi.

ABD'nin bu hamlesinin İranlı yetkililerin “Eğer Washington saldırırsa, ABD askerlerinin konuşlandırıldığı üslere sahip komşu ülkelerin vurulma” uyarısının ardından gelmesi dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Hava Komutanı Mousavi ise İran'ın hazırlığına dair konuştu. “Herhangi bir saldırıya karşı en yüksek seviyede hazırlık halindeyiz. Füze stoğumuzu Haziran'dan bu yana artırdık." ifadelerini kullandı.

Can kaybı 3 bin 500'e yaklaştı

Bu arada insan hakları gruplarından can kaybına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. AFP'nin haberine göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 428'e yükseldi.

İngiltere de askerlerini geri çekiyor

ABD'nin ardından İngiltere'nin de Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'deki askerlerini geri çekmeye başladığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik nedeniyle asker konuşlandırma ve çekme kararlarıyla ilgili detay paylaşmayacaklarını belirtti.

Bu arada İspanya ve İtalya vatandaşlarına İran'dan ayrılmaları çağrısı yaptı.