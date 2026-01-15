Çevre bilinci aşılandı

Gazi-Canbulat İlkokulu öğrencileri bugün Çağlayan Parkı’nı ziyaret ederek çevre bilincini artırmaya yönelik fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; etkinliğe okul müdürü Akile Tuğçe Aykulu ve okul öğretmenleri de eşlik etti. Fidan dikinin ardından öğrenciler, parkta bulunan oyun gruplarında vakit geçirdi ve parkta piknik yaptı.

Çevre bilincinin günlük davranışlara dönüşmesi açısından öğrenciler için uygulamalı bir öğrenme de-neyimi yaratan etkinlikte dikilen fidanların bakım ve sulama süreci LTB Park Bahçeler Şubesi tarafından yapılacak.

