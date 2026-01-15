Dayanışma sürecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ortak siyasi perspektifler üzerine değerlendirmeler yapılırken, Kuzey Kıbrıs’taki mevcut siyasi durum da ele alındı.

İki parti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı dayanışma ve işbirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, CTP heyetinde, Sıla Usar İncirli’ye Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti. CHP heyetinde ise Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Dış İlişkilerden sorumlu MYK üyesi ve Milletvekili Namık Tan eşlik etti.

Basına kapalı yapılan görüşme hediye takdimiyle tamamlandı ve ardından iki genel başkan ortak basın açıklaması yaptı.

İncirli: Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm, barış ve istikrar için zorunlu

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Doğu Akdeniz’in hızla değişen jeopolitiğinde Kıbrıs’ın, bölgesel barış ve istikrarın anahtar halkalarından biri olduğunu kaydetti. İncirli, enerji, güvenlik ve iş birliği alanlarında artan gerilimlerin Kıbrıs’taki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

İncirli, CTP eski Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ın siyasi çözüm pozisyonunu desteklediklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının çözüm istencini Ekim ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğunu söyledi.

İncirli, “Kıbrıs’ta, Birleşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi kararları ve parametrelerine bağlı, siyasi eşitliğe dayalı, özden gelen ortak egemenlik haklarını esas alan, müzakere yoluyla varılacak uzlaşıyı ve ortak geleceği hedefleyen kapsamlı bir çözümün, yalnızca adanın değil, tüm bölgenin barış, istikrar ve refahı için bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi işaret eden İncirli, “Türkiye ile doğru zeminde, güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurulmasından tarafız ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin yaşamsal öneme sahip olduğu için bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz.” ifadesini kullandı.

Özel: CTP kendi seçimini yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklamasında Ekim ayında geçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, “CTP'nin o günkü genel başkanı ve adayı Sayın Tufan Erhürman çok yüksek bir oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi ve partideki görevi tamamlandı. Arından, CTP kendi seçimini yaptı ve hepimize de örnek olması gereken bir şekilde, tarihlerinde ilk kez kadın bir genel başkanla yollarına devam ediyorlar.” ifadesini kullandı.

CTP’nin ve CHP’nin olağanüstü kurultaylarının aynı gün yapıldığını ve aynı anda genel başkan seçildiklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, “Bu hoş tesadüfle birlikte iki parti de kendi ülkelerinde yollarına devam ediyorlar. Siyasete, Kıbrıs sorununa aynı perspektiften bakan, dünyada insanların siyasetten beklentilerine aynı bakış açısıyla çözüm üreten, aynı niyetle siyasete girmiş insanlar olarak dayanışmamızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti

Bu arada İncirli, Ankara temasları kapsamında Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti. Gazeteciler Cemiyeti heyetinde ise Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Ayhan Aydemir, Başkan Yardımcıları Yusuf Kanlı ile Ali Oruç, Genel Sekreter Kenan Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal, Üye Yılmaz Polat hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026, 09:39