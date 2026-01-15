İkili ilişkilerde öncüydü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin eski başkanlarından Yorgo Vasiliu, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Siyasi hayatı boyunca ikili ilişkilerde öncü bir isim olarak öne çıkan Vasiliu, 6 Ocak’tan bu yana solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Vasiliu’nun vefatını eşi Androulla Vasiliu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, iki yıl süren hastalığın ardından Yorgos Vasiliu’nun Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ailesinin kolları arasında huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi. Yorgos Vasiliu, Başpiskopos Makarios ve Spiros Kiprianu’nun ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhurbaşkanı olmuştu. 21 Şubat 1988’de Cumhurbaşkanı seçilen Vasiliu, görevini 28 Şubat 1993’te sonlandırdı.

Erhürman, Akıncı ve Tatar başsağlığı mesajları yayımladı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Vasiliu’nun vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Başta ailesi olmak üzere tüm Kıbrıs Rum halkına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Vasiliu’nun Kıbrıs sorununa makul bir çözüm bulunması için kendini adayan birkaç siyasal kişilikten biri olduğunu belirterek, eşi, ailesi ve Kıbrıslı Rumlara başsağlığı diledi. Akıncı, Vasiliu’nun görevlerinden ayrıldıktan sonra da adanın federasyon çatısı altında birleştirilmesi için gösterilen çabalara katkıda bulunduğunu vurguladı. Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Vasiliu’nun görev yaptığı dönemde Kıbrıs Türk tarafı ile temas ve diyaloğu öne çıkaran bir isim olarak hatırlanacağını ifade ederek, ailesine ve Kıbrıs Rum halkına başsağlığı diledi.

Vasiliu’nun siyasi yaşamı

Yorgo Vasiliu, 20 Mayıs 1931’de Mağusa’da doğdu. Yurt dışında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 1962’de Kıbrıs’a döndü ve Orta Doğu Araştırma Merkezi’ni (KEMA) kurdu. Siyasete bu dönemde yöneldi. 1988’de bağımsız aday olarak girdiği seçimleri AKEL’in desteğiyle kazanarak Cumhurbaşkanı olan Vasiliu, görev süresi boyunca merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile birçok kez müzakere masasında bir araya geldi. Bu görüşmelerin bazıları Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri Perez de Cuellar ve Butros Gali’nin arabuluculuğunda gerçekleşti. 1993’te Glafkos Kliridis karşısında başkanlık seçimlerini kaybeden Vasiliu, ardından Özgür Demokratlar Hareketi’ni (KED) kurdu ve 1996-1999 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı. Daha sonra bu hareketi başka bir oluşumla birleştirerek Birleşik Demokratlar Partisi’ni (EDİ) kurdu.