Türküler dile geldi

İskele Belediye Korosu, 11. yaşını muhteşem bir konserle sahnede kutladı. Ziya Başkal öncülüğünde kurulan koro, yıllar boyunca verdiği konserlerle özellikle İskele halkına müzik ziyafeti sundu.

Yeni yaşını Türküler Konseri ile taçlandıran koro, 2026 yılının ilk sahnesinde dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İskele AKM’de Pazartesi akşamı sahne alan koro, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Gesi Bağları’, ‘Değmen Be-nim Gamlı Yaslı Gönlüme’, ‘Yüksek Yüksek Tepelere’, ‘Al Fadimem’, ‘Pınarbaşı Burma Burma’, ‘Drama Köprüsü’, ‘Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim’ ve ‘Ah Yalan Dünya’ gibi sevilen eserleri seslendirdi. Kon-ser, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkarırken, kah güldürdü, kah hüzünlendirdi.

Koro şefi Ziya Başkal yönetiminde 33 korist ve 4 müzisyenden oluşan koroya, kemanda Nedim Mavi, davulda Fuat Kutrafalı ve piyanoda Özkan Boyacıoğlu eşlik etti. Koronun her konserinin onur konuğu olan Ayhan Başkal da gitarıyla orkestraya destek verdi.

İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece, Sefa Kurukafa ve eski milletvekili sanatçı Arif Albayrak’ın da izlediği konser, izleyicilerden tam not aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda Şef Ziya Başkal, dinleyicilere, koroya destek verenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konser, izleyicilerin ayakta alkışıyla sona erdi.



