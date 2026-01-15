T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2025’in son üç ayını kapsayan dördüncü dönem ciro paylaşım miktarı olan KDV dahil 998 milyon 457 bin 753 TL’lik ödemeyi Maliye Bakanlığı’na yaptığını açıkladı.



T&T Havalimanı İşletmeciliği, böylelikle 2025 yılında devlete, KDV dahil toplam bir milyar 959 milyon 4 bin 940 TL ödeme yapmış oldu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır yaptığı açıklamada, Ercan Hava-limanı’nın hem havacılık hizmetlerinde hem de ekonomik katkı alanında KKTC için önemli bir değer yarattığını belirtti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise, KKTC devletine olan taah-hütlerini yerine getirdiğini kaydederek, yapılan ödemelerin KKTC kamu maliyesine ve genel ekonomik yapıya doğrudan katkı sağladığını söyledi.

“Şirket olarak ülke ekonomisine katkı sunmayı kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığımız ödemeler özel sektörün ekonomik sisteme olan katkısının önemli bir göstergesidir.” diyen Turanlı, havacılık sektörünün yalnızca ulaşım değil, ekonomik büyümenin de lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Turanlı, “Havalimanı işletmecisi olarak devlete düzenli ciro ödemeleri yapmamız, kamu maliyesine doğrudan ve şeffaf bir katkı sunuyor. Bu katkı, altyapı yatırımlarından sosyal harcamalara kadar geniş bir alanda ekonomiye geri dönüyor.” şeklinde konuştu.

Havalimanlarının yarattığı istihdam, ticaret ve turizm hareketliliğiyle çarpan etkisi oluşturduğunu belir-ten Turanlı, güçlü bir havacılık altyapısının, uzun vadede, ülke ekonomisinin rekabet gücünü artıran temel unsurlardan biri olduğunu kaydetti.

Turanlı, 2025 yılında Ercan Havalimanı’nın, 5 milyon 762 bin 36 yolcu ve 37 bin 643 uçağa hizmet verdiğini hatırlattı.

