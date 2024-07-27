Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) çocuklar için düzenlediği çok renkli ve seçenekli yaz dönemi kursları ve atölyeleri sürüyor. Esra Ayalp Cabacaba eğitmenliğinde 6-9 yaş çocuklar için gerçekleştirilen Yoga Atölyesi hem zihinsel hem de bedensel açından faydalı oluyor. Hip Hop Dans Atölyesinde ise Mizgin Bozkaya eğitmenliğinde çocuklar ders alıyor. Eğitimler 8-5, 9-13 yaşlarındaki çocuklara veriliyor. Uzman Psikolojik Danışman Gamze Tekin ve Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Zehra Ballı Örel eğitmenliğinde 8-13 yaş için düzenlenen Sosyal Beceri ve İletişim Atölyesinde çocukların yetenekleri ön plana çıkarılıyor.
Faydalı ve eğlenceli
LTB Yaz Kursları Atölyelerinde çocuklar dans ediyor, yoga yapıyor ve sosyal becerileri gelişiyor
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) çocuklar için düzenlediği çok renkli ve seçenekli yaz dönemi kursları ve atölyeleri sürüyor. Esra Ayalp Cabacaba eğitmenliğinde 6-9 yaş çocuklar için gerçekleştirilen Yoga Atölyesi hem zihinsel hem de bedensel açından faydalı oluyor. Hip Hop Dans Atölyesinde ise Mizgin Bozkaya eğitmenliğinde çocuklar ders alıyor. Eğitimler 8-5, 9-13 yaşlarındaki çocuklara veriliyor. Uzman Psikolojik Danışman Gamze Tekin ve Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Zehra Ballı Örel eğitmenliğinde 8-13 yaş için düzenlenen Sosyal Beceri ve İletişim Atölyesinde çocukların yetenekleri ön plana çıkarılıyor.
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