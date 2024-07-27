Faydalı ve eğlenceli

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) çocuklar için düzenlediği çok renkli ve seçenekli yaz dönemi kursları ve atölyeleri sürüyor. Esra Ayalp Cabacaba eğitmenliğinde 6-9 yaş çocuklar için gerçekleştirilen Yoga Atölyesi hem zihinsel hem de bedensel açından faydalı oluyor. Hip Hop Dans Atölyesinde ise Mizgin Bozkaya eğitmenliğinde çocuklar ders alıyor. Eğitimler 8-5, 9-13 yaşlarındaki çocuklara veriliyor. Uzman Psikolojik Danışman Gamze Tekin ve Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Zehra Ballı Örel eğitmenliğinde 8-13 yaş için düzenlenen Sosyal Beceri ve İletişim Atölyesinde çocukların yetenekleri ön plana çıkarılıyor.

