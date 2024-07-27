100 milyonun peşinde

Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarına karşı işlenen suçları soruşturmak, kovuşturmak ve yargılamaktan sorumlu Bağımsız Kamu Savcılığı EPPO, Güney Kıbrıs’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali projesi hakkında satın alma dolandırıcılığı, AB fonlarını kötüye kullanma ve yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı.

Rum yönetiminin, EPPO’nun soruşturma yürüttüğünü açıklamasının ardından, Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in “ani” bir açıklama yaparak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konudan geçen marttan beri haberdar olduğu bilgisini vermesi üzerine haber Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu.

Fileleftheros haberi “Araştırma Çekmecede Kaldı. Avrupa Savcılığı Beş Ay Önce İstedi… AB Vasiliko Terminali İçin 100 Milyon Euro Verdi” başlığıyla manşete çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Vasiliko LNG terminali projesinin 2019’da CPP’ne verilmesi şartları için araştırma başlatılması gerektiği konusunda EPPO tarafından geçen mart ayında bilgilendirilmiş olmasına rağmen, ne Rum meclisine ne polise ve diğer yetkililere ne de kamuoyuna haber verdiğine dikkat çeken gazete, Hristodulidis hükümetinin “ciddi bir siyasi nizam” meselesiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret etti.

Edindiği bilgilere dayanarak Rum yönetiminin ya da polisinin “en azından esasa ilişkin araştırma başlatmadığını" belirten gazete, Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun dün akşamüzeri “EPPO’nun 2019’da CPP ile sözleşme imzalama şartlarını araştırdığını geçen mart ayında bildirdiğini, Rum makamlarının o zamandan beridir EPPO ile iş birliği yaptığını” kaydettiği ani bir açıklama yayımladığına dikkat çekti.

Konu manşetlerde

Politis gazetesi “Terminal Skandalı İçin Avrupa Araştırması… Avrupa Savcılığı Projenin (CPP’ne) Verilme Şartlarını Araştıracak” başlıklı manşet haberinde, EPPO’nun, Rum Sayıştay Başkanı’nın projenin CPP’ne verilme prosedüründeki sorunlara dikkat çektiği raporlarına dayanarak araştırma başlattığını yazdı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in durumla ilgili, “Vasiliko’daki projenin o zamanlar Çin şirketine verilmemesi gerektiği” yorumu yaptığını, Enerji Bakanı Papanastasiu’nun ise “önceki hükümetin Vasiliko terminaliyle ilgili icraatlarının araştırılması kararı Başkan’a aittir. Yakın zamanda açıklayacağı kararını bekliyoruz.” dediğini yazdı.

Gazete EPPO’nun soruşturmasının, inşaatı tamamlanan ve Çin’deki bir limanda bulunan “Promitea” isimli yüzer ¬LNG sıvılaştırma tesisinin (SFRU) akıbetinden emin olmayan Rum yönetiminin, en kötü senaryo olan doğal gaz ithali için başka bir SFRU kiralamayı ciddiyetle düşündüğü bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.

Haravgi de manşete çektiği haberine “Terminal Konusunda Dolandırıcılık, AB Ödeneklerini Kötüye Kullanma ve Yolsuzluk Şüphesiyle Soruşturma… Avrupa Savcılığının Vasiliko’daki LNG Terminali Skandalıyla İlgili Soruşturması Devam Ediyor” başlığını attı.

Gazete EPPO’nun Aralık 2019’da tamamlanmış olması gereken ancak CPP şirketinin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ile halen yarım kalan projenin 542 milyon euroluk maliyetinin 101 milyon euroluk bölümünün “Connecting Europe Facility (CEF)" tarafından finanse edildiğini yazdı.

Alithia haberi birinci sayfasından “Avrupa Savcılığı Araştırması… Vasiliko’daki LNG Terminali Konusunda Dolandırıcılık ve AB fonlarını Kötüye kullanma Şüphesi” başlığıyla aktardı.