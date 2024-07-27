‘Çok çalışacağız’

Cengiz Topel Hastanesi'ne yapılan yeni servisler dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Cengiz Topel Hastanesi'ndeki yeni kardiyoloji servisi ile yenilenen diş hekimliği servisinin açılışına, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bazı milletvekilleri, iş insanları ile diğer yetkililer de katıldı.

Açılışta konuşan Başbakan Üstel, bölgenin KKTC için önemine vurgu yaparak, Şehit Cengiz Topel’den ötürü manevi bir değeri olan hastanenin gelişmesi için çok çalıştıklarına dikkat çekti.

Üstel, “sağlıkta dev atılımlara devam edeceklerini” söyledi. Üstel, Şehit Cengiz Topel’den ötürü manevi bir değeri olan hastanenin gelişmesi için çok çalıştıklarına dikkat çekti.

Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği'nin katkılarıyla, iş insanları, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) destekleriyle yapılan yeni kardiyoloji ile yenilenen servislerin açılışında konuşan Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Zafer Hıdıroğlu, uzun yıllar hizmet verdiği hastanede en gururlu günün yaşadığını ifade ederek, hastanenin gelişmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Hastaneye Kardiyoloji Laboratuvarı kazandıran iş insanına teşekkür eden Hıdıroğlu, bölge için büyük önem taşıyan Cengiz Topel Hastanesine katkılarının süreceğini söyledi.

İş insanı Yüksel Alpcan da, hastanenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini ifade ederek, destek vermeye, hastaneyi geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Ağın da, hastaneye destek olmaya devam edeceklerini, kurum kuruluşların desteğiyle bölge için çok büyük önemi olan hastanenin tüm servislerde güçlenmesi ve yenilenmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de, LAÜ’nün eğitim yanında bölge ve ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında büyük önemi olduğunu belirterek, her zaman üniversite ve bölgenin zirveye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Karanfil

UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil de, hastanenin bölge için önemine vurgu yaparak, hastanenin ileriye gitmesi için destek veren herkese teşekkür etti, bölgenin daha ileriye gitmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dinçyürek: Anlamlı yatırım

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Cengiz Topel Hastanesinin gelişmesi için yapılan çalışmalar ile sağlığa verilen öneme vurgu yaparak, hastanenin ileriye, geleceğe taşınması için “anlamlı” yatırımın önemine işaret etti.

Dinçyürek, sivil toplum örgütleri ile devletin birlikte çalışarak, bölge insanının hızlı, daha iyi sağlık hizmeti alması için yapılan yatırıma destek veren herkese teşekkür etti.

Dinçyürek, “Cengiz Topel Hastanesini her gün daha ileriye taşıyacağız, bölgeye hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Üstel destek veren herkesi tebrik etti

Başbakan Ünal Üstel de hastanenin geleceğe taşınması, bölge halkına çok daha iyi hizmet vermesi için destek veren herkesi tebrik etti.

“Güzelyurt verilecek, yatırımlar gelmez” gibi söylemleri anımsatan Üstel, bölgenin KKTC için önemine vurgu yaptı, söylenenleri “dedikodu” olarak nitelendirdi.

Bölgeye yapılan yatırımlarla bu dedikoduları bitirdiklerini ifade eden Üstel, Şehit Cengiz Topel’den ötürü manevi bir değeri olan hastanenin gelişmesi için çok çalıştıklarına dikkat çekti.

Üstel, KKTC’nin en ücra köşelerinde bile sağlığa yatırım yaptıklarını işaret ederek, tüm sağlık ocaklarını iyileştirdiklerini, iyileştireceklerini kaydetti.

Üstel, “Bizim derdimiz; KKTC, halkımız, ülkemiz ekonomimiz, sağlığımız” dedi ve yeni servislerin ülkeye, bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

