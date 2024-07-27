‘Gerekli önlemler alındı’

Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi’nin rutin denetimlerinde, bir firmaya ait yoğurtta mikrobiyolojik üreme, diğer bir firmaya ait yoğurtta ise yasal mevzuatta belirtilen kuru madde miktarının altında kuru madde tespit edildi.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığı ve gıda güvenliği bakımından gerekli standartların yerine getirilmesi ve piyasaya arz edilen hayvansal orijinli gıdaların etkin kontrolünün sağlanması maksadıyla 26 Haziran-25 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde yapılan denetimlerde, 17 adet süt imalathanesi, 23 adet kasap, 4 adet yumurta paketleme, 2 adet tavuk kesimhanesi, 3 adet et işleme tesisi denetlendi. Ayrıca 152 adet fiziki ithalat muayenesi de gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapılan ithalat muayenelerinde 25 adet numune alınarak Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nda 22 tanesine mikrobiyolojik, 3 tanesine ise kimyasal analiz yapılarak sonuçlarının uygun bulunduğu kaydedildi.

Aynı dönem içerisinde iç piyasa denetimlerinden farklı firmalara ait yoğurt, hellim, peynir, çiğ tavuk, hamburger numunesinin analiz edildiğinin ifade edildiği açıklamada, analizler sonucunda bir firmaya ait yoğurtta mikrobiyolojik üreme, diğer bir firmaya ait yoğurtta ise yasal mevzuatta belirtilen kuru madde miktarının altında kuru madde tespit edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024, 09:54