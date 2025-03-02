İlk darbe geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu. ABD, Ukrayna'ya yapılan milyonlarca dolar değerindeki USAID yardımlarında kesintiye gitti. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu.

New York merkezli NBC kanalının, iki USAID yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı durdurdu. USAID'in adı açıklanmayan bir yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Bu durum, yönetimin (ABD'nin) ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatıyor ve Rusya'ya, Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

