İniş esnasında Uçak alev aldı , Tokyo Havalimanında can pazarı...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda hareket halindeki bir uçak alev aldı. Japan Airlines Sözcüsü uçaktaki 400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktı.
Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarıldı.
Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer alıyor.