Tuvalet camından girdi Kasayı soydu

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinin tuvalet penceresini kırarak içeri girip kasadan 5 bin TL çaldığı tespit edilen 42 yaşındaki İ.L tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama:

“01.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinin tuvalet penceresi hasara uğratıldıktan sonra açılıp içeriye girilmiş ve işyeri içerisindeki yazar kasada muhafaza edilen 5000 TL nakit para alınıp çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.L.(E-42) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”