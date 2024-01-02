Yeni Asgari ücret inşallah önümüzdeki hafta...



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretle ilgili verilerinin cuma gününe kadar eline ulaşacağını kaydederek, "Asgari ücret masası önümüzdeki hafta toplanacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT'de açıklama yaptı.

Asgari ücretle ilgili verilerin cuma gününe kadar eline geçeceğini kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının önümüzdeki hafta toplanacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, taraflarla görüşme halinde olduğunu, süreçle ilgili bir gecikme ise olmadığını belirtti.