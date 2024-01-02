banner564

Yeni Asgari ücret inşallah önümüzdeki hafta...

Sadık Gardiyanoğlu: Asgari ücret masası önümüzdeki hafta toplanacak

Yeni Asgari ücret inşallah önümüzdeki hafta...
banner598
banner616


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretle ilgili verilerinin cuma gününe kadar eline ulaşacağını kaydederek, "Asgari ücret masası önümüzdeki hafta toplanacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT'de açıklama yaptı.

Asgari ücretle ilgili verilerin cuma gününe kadar eline geçeceğini kaydeden Bakan  Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının önümüzdeki hafta toplanacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, taraflarla görüşme halinde olduğunu, süreçle ilgili bir gecikme ise olmadığını belirtti.

YORUM EKLE
Gönder

banner471

banner474