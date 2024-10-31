İki kişi kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan Ürdünlü Osama İsmail dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyon esnasında polisin elinden kaçmayı başaran şahsın henüz yakalanmadığı açıklandı. Kaçan şahsın yanı sıra uyuşturucuyla ilgili 2 kişinin daha arandığı açıklandı.

Operasyonda ele geçirilen 300 gram hintkeneviri, 32 gram kokain, 3 adet hassas terazi analize ve parmak izi incelemesine gönderilirken, 4 adet cep telefonunun da DATA İnceleme Şubesine verildiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru, 18 Ekim 2024 tarihinde zanlı Süleyman ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlıların saat 16.00 sıralarında Gönyeli Bulvarında araçla hareket halinde tespit edildiklerini ve durdurulduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların araçtan çıkarak koşarak kaçtıklarını; İsmail’in 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını ancak diğer şahsın kaçmayı başardığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların aracında yapılan aramada kaçan şahsa ait 3 adet, yakalanan zanlı İsmail’e ait ise bir adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlıya ikametgâhının sorulduğunu ancak bilgi vermediğini, kendi imkanlarıyla Lefkoşa’daki evinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, eve gidildiğini, arama yapıldığını, zanlının yatak odasının kilitli olmasından dolayı anahtarın istendiğini, zanlının bu konuda da yardımcı olmadığını söyledi.

Polis, kapının zorla açılarak yatak odasına girildiğini, yapılan aramada 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 30 gram ağırlığında kokain ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı.

Uyuşturucu geliri de bulundu

Polis, ayrıca zanlının yatak odasında kasa tespit ettiklerini, yapılan arama sonucu anahtarı bularak kasayı açtıklarını, 2 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 87 bin TL ve 50 euro bularak emare aldıklarını dile getirdi.

Polis, öte yandan uyuşturucu ayrışmakta kullanılan öğütücü, paketlemede kullanılan foil kağıtları da bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak,11 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize ve sarılı olduğu paketlerle terazilerin parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını açıkladı. Polis, ayrıca zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını, 9 Mayıs 2024’ten beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, memuru, aranan 3 şahıs olduğunu, zanlıya ve kaçan şahsa ait 4 adet cep telefonunun DATA incelemesinin sürdüğünü belirterek,2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.