Üreticiler dertli

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yaptığı açıklamada "Mavi Dil Hastalığı"nın yayıldığını söyledi.

Naimoğulları, "Mavi Dil ülkeyi kırıp geçirdi; 80 çiftlik karantinaya alındı, 150’nin üzerinde hayvan telef oldu, bine yakın hasta hayvan var” dedi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından birlik binasında bir açıklama yaptı.

Küçükbaş hayvancıya diz çöktüren "Mavi Dil"in Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya kadar geldiğini belirten Naimoğulları, hastalığa sebep olan sineklerin ilaçlanmasının belediyelere bırakıldığını ancak bunun yeterli olmadığını, bu konuda alarma geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen cumartesi ve pazar günü ölen hayvanların ağılda bırakıldığını, görevlilerin pazartesi gidip hayvanları aldığını söyleyen Mustafa Naimoğulları, “Ölü hayvana konan sinek hastalığı diğer hayvanlara da bulaştırıyor, bu çok ciddi bir ihmaldir, ciddiyetsizliktir... Bu işler tamam değil” dedi. Genel Tarım Sigortası’nın tazmin miktarını yükseltmesi gerektiğini de belirten Naimoğulları, mevcut oranın hayvancının mağduriyeti karşılamadığını kaydetti. Küçükbaş üreticilerinin elinde 20-25 bin civarında kasaplık kuzu-oğlak bulduğunu belirten Naimoğulları, “Birkaç gün içinde bu konuya çözüm bulunmazsa, kuzuları, oğlakları vana koyup getireceğiz, Tarım Bakanlığı’nın önüne bırakacağız. Biz bakamıyoruz, onlar alıp baksınlar… Telefonlarımız kilitlendi. Ben de yönetimdeki arkadaşlarımız da bu soruna çözüm bulamıyoruz”dedi.15 Mayıs’tan bu yana çiğ süte tek kuruş artış gelmediğini ifade eden Mustafa Naimoğulları, “Maliyetler ortadayken üretim devam edemez. “Çiğ süte artış olacak mı olmayacak mı sorusuna cevap yok” dedi.



Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024, 09:55