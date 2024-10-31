50 yıl oldu 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray’da görüşen ABD Başkanı Joe Biden “Türkiye’nin adayı işgali üzücü bir olaydır” diyerek, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm konusunda iyimser olduğunu söyledi. Biden “federasyon altında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs mümkündür” dedi.

Beyaz Saray'da Hristodulidis’e Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Marilena Raouna, Dışişleri Ofisi Direktörü Doros Venezis ve Kıbrıs'ın ABD Büyükelçisi Evangelos Savva eşlik etti.

Biden'ın heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Avrupa İşleri Danışmanı John Carpenter ve ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie Fisher yer aldı.

Eski Rum Yönetimi Lideri Glafkos Klerides’in 1996'da ABD Başkanı Bill Clinton'la görüşmesinden bu yana ilk kez bir Rum lideri Beyaz Saray'a davet edilmiş oldu.

Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iyimserliğini koruduğunu söyledi.

Biden, "Bu yıl adanın yapay bölünmesinin 50. yıl dönümü. Bunu iyi hatırlıyorum, ABD Senatosu'ndaki ilk yılımdaydım," diye başladı ve ardından Türkiye'nin adayı işgalinin "üzücü bir gün" ve "üzücü bir olay" olduğunu ekledi.

Ancak, "İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon altında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ın mümkün olabileceği ihtimali konusunda iyimserim" dedi.

Hristodulidis mutlu oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ise " Kıbrıs sorununu iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir çözüm temelinde çözmek için müzakereleri yeniden başlatma çabalarımızda sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum " dedi.

Beyaz Saray'a davet edilmenin kendisi için ‘büyük bir onur’ olduğunu belirten Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın ABD'nin "gerçekten stratejik bir ortağı" olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin şu anda "tarihi zirvede" olduğunu belirten Hristodulidis,iki ülkenin "savunma ve güvenlik, enerji, kolluk kuvvetleri, teknoloji ve inovasyon" konularındaki yakın işbirliğine vurgu yaptı.

Hristodulidis,iki ülke arasındaki ilişkilerde "kullanılmayan potansiyel" olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirmek ve iş birliğini derinleştirmek için "her iki ülkenin de net ve güçlü siyasi iradesi" olduğunu söyledi .

Bunun, iki ülke arasında "stratejik diyalog"un başlamasıyla kanıtlandığını söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi bir ülke olduğunu ve "tüm komşularıyla mükemmel ilişkilere sahip" bir ülke olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, Amalthea planı aracılığıyla Kıbrıs yoluyla Gazze'ye insani yardım sağlanması ve ABD ve diğer ülkelerin Kıbrıs yoluyla dünyanın kriz bölgelerinden tahliyesi hakkında da konuştu ve bu görevleri yerine getirirken Kıbrıs'ın kendisini “tarihin sağ tarafında” bulduğunu da sözlerine ekledi.

Biden ise Amalthea planından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, planın Gazze'ye 8 bin tonluk insani yardım ulaştırılmasını öngördüğünü söyledi.

