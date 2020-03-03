Kamera  görüntüleri  ele verdi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda bir evin garajından 12 bin TL değerindeki bisikleti çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklanan Dariusz Pawek Drzewiecki hakkındaki soruşturma tamamlandı. Polisteki ifadesinde bisikleti aldığını kabul eden Polonya uyruklu zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının, 25 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Kemal Tüccaroğlu'na ait garajdan 12 bin TL değerindeki Trek marka bisikleti çaldığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini, Karaoğlanoğlu bölgesinde kalmakta olduğu otelde tespit edildiğini belirtti.

Polis, çalınan bisikletin otelin restoran kısmında bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bisikletin kullanılmadığını düşündüğü için aldığını beyan ettiğini söyledi.

15 gün cezaevine gönderildi

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, ülkede turist statüsünde bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yabancı uyruklu zanlıyı kefil bulamayacağı için 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.