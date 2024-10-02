İşgal operasyonu 

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik günlerdir beklenen kara operasyonu başladı.

"Kuzey Okları" adı verilen işgalin, Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı saldırılar içerdiği öne sürülürken, ABD'ye harekat hakkında bilgi verildi. İsrail, Lübnan sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan etti ve sivillerin evlerini derhal terk etmesini istedi.

Öte yandan Hizbullah, Metula'da İsrail askerlerine, Tel Aviv'deki askeri mevzilere ve Mossad karargahına saldırılar düzenledi.

Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Lübnan devlet medyasına göre İsrail, Beyrut'un güneyindeki hastane yakınlarına bir saldırı gerçekleştirdi.

Kara harekatı başladı

İsrail, günlerdir sinyalini verdiği saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail askeri Lübnan'a girdi, kara harekatı başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzeyine tehdit oluşturan noktalar" denildi.

Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını iki saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Savaş uçakları, başkent Beyrut'ta da yoğun, alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine sekiz hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

29 sınır kasabası için acil tahliye çağrısı

AA'nın aktardığına göre Lübnan'ın güneyindeki el-Vezzani sınır bölgesi de İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.

Ayrıca İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Reuters, tahliye uyarısının ardından Beyrut'un güneyinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

AFP'nin Lübnan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Beyrut'un güneyinde en az altı patlama meydana geldi.

İsrail ordusu, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, 29 sınır kasabasındaki Lübnanlı sivillerin, evlerini derhal terk etmesini istedi.

Hizbullah ve Husiler Tel Aviv'i hedef aldı

Hizbullah ise Lübnan sınırı yakınlarındaki Metula'da İsrail askerlerini, topçu mermileriyle hedef aldığını ve "doğrudan isabet" sağladığını açıkladı.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Öte yandan Yemenli Husilerin sözcüsü Yahya Saree, Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah, daha sonra yaptığı açıklamada, Tel Aviv banliyölerindeki İsrail askeri mevzilerini yeni Fadi 4 füzeleriyle hedef aldığını bildirdi. Ayrıca Mossad kararahına ve Tel Aviv yakınlarındaki bir askeri istihbarat birimine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Tarihin en tehlikeli aşamalarından biri

Kara harekatının başlamasıın ardından açıklamalarda bulunan Lübnan başbakanı Necib Mikati, ülkesinin “tarihinin en tehlikeli aşamalarından biriyle” karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mikati, Birleşmiş Milletler'i, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle yerlerinden olan bir milyon kişiye yardım sağlamaya çağırdı.

“İsrail'in Lübnan'a karşı yürüttüğü yıkıcı savaş nedeniyle yaklaşık bir milyon insanımız yerinden edildi" diyen Mikati, BM temsilcileriyle bir araya geldi.

Lübnan başbakanı, “Yerlerinden edilen sivillere temel destek sağlamak üzere sürdürdüğümüz çabaları güçlendirmek için acilen daha fazla yardım çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

BM Barış Gücü: Lübnan'ın egemenliği ihlal edildi

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) İsrail'in Lübnan'a "sınırlı kara harekatı" yapma niyetini bildirdiğini açıkladı.

UNIFIL, Lübnan'a geçişlerin, Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek tüm aktörleri gerilimi tırmandırıcı eylemlerden geri adım atmaya çağırdı.

Lübnan'daki tehlikeli gelişmelere rağmen barış gücü askerlerinin görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) da tüm taraflara "gerilimi acilen azaltma" çağrısında bulundu.