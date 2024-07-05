Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) zirvesinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "İsrail Gazze'de durdurulmalı ve ateşkese zorlanmalıdır. İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) zirvesi için gittiği Astana'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında, çok taraflı diyaloğun güçlendirilmesi temasının son derece isabetli olduğunu söyledi.
Terörizm, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı ile düzensiz göç gibi meselelerin, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırdığına dikkat çeken Erdoğan, "Bunun son örneği Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanıyor" dedi.
İsrail'in ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarda 40 bin masumun hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu, meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır. Bu yıkıma son verilmesi için İsrail durdurulmalı ve ateşkese zorlanmalıdır. İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor."
Cumhurbaşkanı, konuşmasının devamında, "Türkiye olarak güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, barış, güvenlik, istihkar ve refah üreten etkili bir sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz" dedi.
"Amacımız bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı inşa etmektir" diyen Erdoğan, "On binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş Türkiye, PKK, PYD, YPG FETÖ ve DAEŞ dahil terörün farklı biçimleriyle 40 yıldır mücadele ediyor ve etmeye devam edecek" diye ekledi.
Türkiye'nin Suriyeliler de dahil olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığına işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu da ifade etti.
İsrail durdurulmalı
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün zirvesinde konuşan Erdoğan, Gazze’nin durumuna değindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) zirvesinde açıklamalarda bulundu.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 18 dakika Önce
Eeeee sen, senin zavallı cehalete Dünya lideri olduğunu ezberlettin. Dünya lideri isen, car car car her gün aynı seyi konuşacağına adam gibi yap gitsin. Da göreliiiiiiim.
Doğru Söz - 11 dakika Önce
Düzensiz göç mesele ise, ki öyle. Niye 10 milyon göçmen aldın? Düzensiz göçmen alman karşılığında ne verdiler ki ha bire alıyorsun? Güya milliyetci olan Bahçeli de destek veriyor! Dünyada göçmene destek veren tek ama tek milliyetci parti MHP. Düzensiz göçe evet diyen MHP nin milliyetciligine inanacak kadar cahil halk Dünyada çok az kaldı.
İsrail’i Durdurabilecek var mı Bir Babayiğit ??
Dünya'da bunu hem yapabilecek hem da babayiğit bir ülke olsa , şimdiye durdururdu. YOK.
Haaaa güya milliyetci Bahçeli bizim için Gaziantep ne ise Gazze da o dedi. Demek ki Gaziantebi de israil bombalasa bunlar yine sadece konuşacak ama birsey yapamayacak. Eeeee cehalet yönetimi böyle bir şey.
Türkiyede en büyük sorun cehalettir, cehalet.