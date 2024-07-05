Övgü yağdırdı

ABD’nin bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hristodulidis, resepsiyonda yaptığı konuşmada ABD’nin, “işgali sonlandırma” ve ülkenin yeniden birleştirilmesi çabalarında her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinin, Kıbrıs’ın çalkantılı bölgede istikrarın gücü olarak kalmasını sağlayacağını belirten Hristodulidis, bu gidişat için BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yakın ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

ABD Büyükelçisi Fisher ise Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında ABD’nin Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme yönelik bağlılığını dile getirirken Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumunu arasındaki uçuruma köprü kurulması isteklerinin devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilcinin atanmasının önemini vurgulayan Fisher, Holguin’in çabalarını desteklediklerini çünkü adil ve kalıcı bir çözümün, tüm Kıbrıslılara fayda getireceğine inandıklarını da ifade etti.