İstediği gibi olmadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Rusya ile barış konusundaki tutumu hakkında büyük hayal kırıklığı içinde olduğunu belirtti. Waltz, Kiev yönetiminin ABD'nin bugüne kadarki destekleri karşısında yeterince minnettar olmadığını belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Walt, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yüklendi.

Waltz, 3 yıldır süren savaşın hiç başlamaması ve bugünlere gelmemesi gerektiğini belirterek, savaşın bu kadar uzamasında Ukrayna yönetiminin büyük rolü olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump'ın tek amacının savaşı sona erdirmek olduğunu ifade eden Waltz, savaşın bitmesinin tüm tarafların lehine olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yüklenen Waltz, "Başkan Trump, Zelenski'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde. Zelenski eninde sonunda bu noktaya gelecektir ve umarım bu hızlı bir şekilde gerçekleşir." değerlendirmesini yaptı.

Kiev yönetiminin ABD'nin bugüne kadarki destekleri karşısında yeterince "minnettar" olmadığını söyleyen Waltz, "Başkan Trump'ın Zelenski'ye karşı duyduğu hayal kırıklığı çok yönlü. Ukrayna'nın, Amerikan vergi mükelleflerinin ve Başkan Trump'ın ilk döneminde yaptıklarına ve o zamandan bu yana yaptıklarımıza derin bir takdir göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla Kiev'den gelen bazı söylemler, açıkçası Başkan Trump'a yönelik hakaretler kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.

Zelenski'ye "diktatör" demişti

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenski'yle ilgili olarak, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenski'yle yaptığı telefon görüşmesinde kendisine "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini belirtmişti.