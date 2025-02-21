Ehliyetine el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Çanakkale Göleti yakınlarında iki aracın ve bir yayanın karıştığı kaza sonucu yaşamını yitiren Buğra Kılıç’a çarpan ikinci sürücü Berkcan Lisani, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, dava sonuçlanıncaya değin zanlının ehliyetine el konması yönünde emir verdi. Kılıç’a ilk çarpan sürücü olan, kaza mahallinden kaçıp, 20 saat sonra teslim olan Mehmet Kıstı ise bugün mahkemeye çıkarılacak.

Mahkemeye kazanın olgularını anımsatan polis çavuşu Erkan Çetin, 18 Şubat 2025 tarihinde, 00.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, yönetimindeki araçla seyreden Mehmet Kıstı’nın Buğra Kılıç’a çarptığını ve Kılıç’ın, çarpmanın etkisiyle 33 metre savrulduğunu açıkladı. Mahkeme huzurundaki zanlı Berkcan Lisani’nin de aynı istikamette seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu, yolda yaralı olarak yatmakta olan Kılıç’a çarptığını ve yolun solundan çıkarak durduğunu anımsattı.

Zanlının, 18 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi ve teminata bağlanmasının yanı sıra sürüş ehliyetine de el konmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının, 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına ve dava neticeleninceye değin sürüş ehliyetine el konmasına emir verdi.