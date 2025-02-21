Yol haritası oluşturulacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin (KTBB) bugün yapılan 84. Genel Yönetim Kurulu toplantısında belediye başkanlarının, sokak aydınlatmaları konusunu ele aldıkları bildirildi.

Yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumluluklarının istişare edildiği toplantıda, bir yol haritası oluşturulması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Birlikten yapılan açılamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 84. Genel Yönetim Kurulu Toplantısı dün saat 11.00’de birlik binasında yer aldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında iki saat süren toplantıda, sokak aydınlatmaları konusunun ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığında toplantı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, dün “karayollarındaki aydınlatmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı” yapıldı.

Toplantıya; Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kalfaoğlu, KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yol aydınlatmalarının durumu, yasal mevzuatlar ve yol güvenliği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.



Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025, 10:00