250 bin TL ödedi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de şube müdürü olduğu bankanın müşterilerinin hesaplarından bir milyon sterlini aşkın para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan İlke Çağış ile kız arkadaşı İ.D.(K-32) dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Çağış’ın kız arkadaşıyla birlikte sahte mevduat cüzdanı düzenledikleri belirtilirken, iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Girne Adli Şube'de görev yapan polis memuru, Çağış’ın ilk etapta 2 kişiye ait vadeli mevduat hesabından 217 bin sterlin çaldığı gerekçesiyle, 3 Şubat tarihinde tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlının gönüllü ifade verdiğini ve 8 farklı banka müşterisinin hesabından toplam bir milyon 300 bin sterlin civarı bir parayı çalıp, tümünü harcadığını söylediğini aktardı.

Polis; zanlının cep telefonunda 12 Şubat 2024'te yapılan ilk incelemede, zanlı İ.D. ile birlikte, banka müşterileri adına sahte mevduat cüzdanı düzenlediklerine dair konuşmaların tespit edildiğini ve aynı gün zanlı İ.D.’nin de tutuklandığını belirtti.

Zanlı Çağış’ın 12 Şubat’ta bir gönüllü ifade daha vererek, hesaplarından çekiliş veya aktarma yaptığı müşterilerle ilgili sahte mevduat cüzdanı düzenlediğini, çaldığı paralarla da internet üzerinden bahis oynayarak, birçoğunu burada harcadığını beyan ettiğini aktardı. Polis; zanlı Çağış’ın 31 Aralık-02 Şubat tarihleri arasında internet üzerinde oynadığı bahis oyunlarında bir milyon 228 bin TL para kaybettiğini tespit ettiklerini aktardı. Polis; 31 Aralık 2024 tarihinden önceki kayıtlara ise oyun sitesindeki sistem değişikliği nedeniyle ulaşamadıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların malları ve hesaplarına tedbir konulduğunu, banka video görüntü kayıtlarının ve cep telefonu kayıtlarının incelemelerinin devam ettiğini söyledi. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme; İlke Çağış’ın 250 bin TL nakit teminat yatırmasına, 3 kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına ve 3 milyon şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme; İ.D.’nin ise 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.